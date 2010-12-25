کشتی مرمره فردا به بندر استانبول می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، کشتی ماوی مرمره روز یکشنبه به بندر استانبول در ترکیه رسیده و مورد استقبال هزاران نفر از فعالان صلح قرار می گیرد.

"بولنت ایلدیریم" رئیس گروه فعالان صلح ترتیب دهنده کاروان آزادی با اعلام این خبر گفت : این کشتی پیشتر نماد وجدان بشری بود و اکنون نماد آزادی خواهد بود.

کشتی مرمره که پس از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی در آبهای بین المللی نزدیک سواحل غزه در 31 ماه می ، توسط صهیونیستها مصادره شده بود، به تازگی از بندر حیفا در سرزمینهای اشغالی خارج شده و فردا به استانبول می رسد.

بر این اساس در عرشه این کشتی شماری از اعضای خانواده 9 فعال صلح که در حمله وحشیانه صهیونیستها به شهادت رسیدند، حضور دارند.

این در حالی است که کاروان آسیایی غزه در راه نوار غزه بوده و روز جمعه به لبنان رسید و مورد استقبال اعضای حزب الله قرار گرفته است. این کاروان پس از لبنان راهی سوریه شده است.