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۴ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۷

چند ماه پس از جنایت تل آویو ؛

کشتی مرمره فردا به بندر استانبول می رسد

کشتی مرمره فردا به بندر استانبول می رسد

هزاران فعال صلح فردا یکشنبه از کشتی مرمره که مورد حمله صهیونیستها در کاروان دریایی کمک به غزه قرار گرفت، استقبال می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، کشتی ماوی مرمره روز یکشنبه به بندر استانبول در ترکیه رسیده و مورد استقبال هزاران نفر از فعالان صلح قرار می گیرد.

"بولنت ایلدیریم" رئیس گروه فعالان صلح ترتیب دهنده کاروان آزادی با اعلام این خبر گفت : این کشتی پیشتر نماد وجدان بشری بود و اکنون نماد آزادی خواهد بود.
 
کشتی مرمره که پس از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی در آبهای بین المللی نزدیک سواحل غزه در 31 ماه می ، توسط صهیونیستها مصادره شده بود، به تازگی از بندر حیفا در سرزمینهای اشغالی خارج شده و فردا به استانبول می رسد.
 
بر این اساس در عرشه این کشتی شماری از اعضای خانواده 9 فعال صلح که در حمله وحشیانه صهیونیستها به شهادت رسیدند، حضور دارند.
 
این در حالی است که کاروان آسیایی غزه در راه نوار غزه بوده و روز جمعه به لبنان رسید و مورد استقبال اعضای حزب الله قرار گرفته است. این کاروان پس از لبنان راهی سوریه شده است.
کد مطلب 1217415

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