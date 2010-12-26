معتمد خادم افتخاری آستان مقدس حضرت زینب (س) شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری معمتد قهرمان جهان و آسیا که برای اهداء مدال طلای بازیهای آسیایی خود به حرم حضرت زینب(س) راهی سوریه شده بود، در پایان این مراسم به عنوان خادم افتخاری حرم آن حضرت انتخاب شد.

این مراسم چهارشنبه شب با حضور آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه، سید احمد موسوی سفیر کشورمان در دمشق، حسین شیخ الاسلام مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد احمدی بیغش نماینده مجلس، منتظمی مدیر اجرایی شرکت سایپا در سوریه و نیز جمعی از کارگزان نهادهای جمهوری اسلامی ایران در این کشور برگزار شد.