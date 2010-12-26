اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش افزود: برنامه ریزی ‌ها و تصمیمات اجرایی مسئولان باید بر مبنای پژوهش صورت گیرد.

وی با تاکید بر دستگاههای اجرایی برای توجه بیشتر بر ظرفیتهای پژوهشی موجود در استان اظهارداشت: توجه به امر پژوهش علاوه بر توسعه دانش در کشور موجب رفع چالشهای اجتماعی موجود در جامعه می ‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه تحقیق و پژوهش ازاساسی ‌ترین ارکان و ابزارهای مهم پیشرفت جوامع است، گفت: براساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته عامل حیاتی رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها پیشرفتهای علمی و فناوری است.

وی یادآروشد: کشورهای که در زمینه تحقیقات و پژوهش بیشترین هزینه ها را متحمل شده اند، صاحب اقتصاد و فناوری مناسب تری هستند.

عباسی همچنین سرمایه‌ گذاری درامر پژوهش و تحقیقات را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: سرمایه‌ گذاری لازم دراین زمینه می ‌تواند تحولی عظیم ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پژوهش درایران از جایگاه بالایی برخورداراست، اظهارداشت: برای تقویت روحیه پژوهش باید زیرساختهای لازم در جامعه فراهم شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارامیدواری کرد: با افزایش سهم پژوهش از سرانه ملی، زمینه ای فراهم شود تا محققان، اساتید و دانشجویان در یک فضای آرام با گسترش فکر و اندیشه به تحقیق و پژوهش بپردارند.