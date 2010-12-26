مقدمات برگزاری کنگره شیخ شوشتری فراهم شده است

حجت الاسلام لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه این کنگره ملی در ماه صفر (بهمن ماه) در خوزستان برگزار می شود، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یک حرکت مثبتی را در عرصه تبلیغ دین و ماه های محرم و صفر انجام می دهد که در این راستا کنگره بزرگداشت علامه شیخ جعفر شوشتری را برگزار می کند.

سپهر با اشاره به شخصیت والای علامه شیخ جعفر شوشتری ادامه داد: علامه شیخ جعفر شوشتری افتخار بزرگی برای خوزستان، جامعه تشیع و از جمله شخصیتهایی است که در بحث محرم و صفر سخنان زیادی گفته و کتابهایی تحت عنوان "خصایص حسینی" و "مجالس حسینی" و تالیفات دیگری در این زمینه دارد به طوری که منبریها و وعاظ جهان تشیع از گفته ها و نوشته های ایشان در این خصوص استفاده می کنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار داشت: در ابتدا پیشنهاد برگزاری این کنگره را به رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان آیت الله موسوی جزایری که وی نیز از مفاخر بزرگ استان و اهل شوشتر نیز هستند دادیم که با استقبال و تائید وی روبرو شدیم و تائید وی منجر شد که طرح را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطرح کنیم که وی نیز پس از استقبال و حمایت، طرح را به رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور حجت الاسلام ادبی ارجاع داد.



سپهر با اشاره به تشکیل هیئت اجرایی و هیئت علمی کنگره در استان تصریح کرد: پس از تشکیل این هیئتها کتاب غنیمت السفر فی الاحوال شیخ جعفر شوشتری را پیدا کردیم و هم اکنون این کتاب به عنوان یک اثر جامع و نو در رابطه با این شخصیت بزرگ توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور زیر چاپ می رود و در فرصتی مناسب آن را توزیع می کنیم.



وی با اشاره به کلنگ زنی مجتمع فرهنگی شیخ جعفر شوشتری در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان، اذعان داشت: 70 درصد کار در خصوص برگزاری کنگره علامه شیخ جعفر شوشتری انجام شده و کتاب در حال رفتن زیر چاپ است همچنین هماهنگیها با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته که یا خود وی در مراسم حضور پیدا کند و یا پیام وی در کنگره قرائت شود و آثار تبلیغاتی کنگره نیز زیر چاپ رفته است.