اصالتهای بشری ریشه در جوامع کهن دارند

دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصالت در تفکر اظهار داشت: اصالت در تفکر به این معنا است که متفکر در خصوص موضوعی که اندیشه میکند ریشهها و بنیادهای موضوعِ مورد تحقیق خود را در نظر داشته باشد.
وی گفت: برای مثال میتوان در این زمینه شخص محقق را به منزله معماری دانست که سعی میکند بنای خود را بر زمینی استوار بنیان کند. امور نظری چنین هستند و اگر پایههای استوار نداشته باشند یعنی اگر به اصل خود متکی نباشند هرگز وارد حوزه عمل که مقصود نهایی هر تفکر نظری است نمی شوند و در نتیجه برای فرد و جامعه مفید نخواهند بود.
وی افزود: در حوزه علوم اجتماعی نیز که با ملموسات سروکار دارد نگاه جامعه شناس و همچنین موضوعات مورد توجه او زمانی معتبر است که مبتنی بر عناصر پایهریز آن موضوع باشند.
این محقق و کارشناس حوزه ادبیات و فلسفه در مورد نیاز به تفکر اصیل نیز گفت: به همان میزان که گیاه از ریشه تغذیه میکند و برگ و بار بدون ریشه معنایی ندارند و نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند نیاز انسان به عناصری که مبین اصالت او و زمینه ساز دیدگاههای نوین هستند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
بقایی یادآور شد: هیچ چیز در خلأ استوار نمیماند مگر اینکه اصل و پایهای داشته باشد. این الگویی است که همه جوامع پیشرفته بنوعی در صدد یافتن آن هستند بطوریکه برخی از آنها بدلیل فقدان اصالت کافی در پرونده حیات خویش دست به جعل اصالت میزنند.
بقایی در مورد شرایط رشد تفکر اصیل در حال حاضر نسبت به چند دهه قبل گفت: به نظر میرسد با توجه به پیشرفت حیرت انگیز فناوری اطلاعات در زمینههای شنیداری و صوتی امکان حصول به عقاید تردید ناپذیر گذشته یا اصالتهای مکتوم در تاریخ از طریق آزمایشات پزشکی و همچنین پیشرفتهای باستانشناسی با روشهای کشف دی ان ای و پی بردن به اصالتهای مکتوم در تاریخ بسیار آسانتر و سهلتر از گذشته شده است.
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