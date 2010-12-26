اصالتهای بشری ریشه در جوامع کهن دارند

دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصالت در تفکر اظهار داشت: اصالت در تفکر به این معنا است که متفکر در خصوص موضوعی که اندیشه می‏کند ریشه‏ها و بنیادهای موضوعِ مورد تحقیق خود را در نظر داشته باشد.

وی گفت: برای مثال می‏توان در این زمینه شخص محقق را به منزله معماری دانست که سعی می‏کند بنای خود را بر زمینی استوار بنیان کند. امور نظری چنین هستند و اگر پایه‎های استوار نداشته باشند یعنی اگر به اصل خود متکی نباشند هرگز وارد حوزه عمل که مقصود نهایی هر تفکر نظری است نمی شوند و در نتیجه برای فرد و جامعه مفید نخواهند بود.

وی افزود: در حوزه علوم اجتماعی نیز که با ملموسات سروکار دارد نگاه جامعه شناس و همچنین موضوعات مورد توجه او زمانی معتبر است که مبتنی بر عناصر پایه‎ریز آن موضوع باشند.

این محقق و کارشناس حوزه ادبیات و فلسفه در مورد نیاز به تفکر اصیل نیز گفت: به همان میزان که گیاه از ریشه تغذیه می‏کند و برگ و بار بدون ریشه معنایی ندارند و نمی‏‎توانند به حیات خود ادامه دهند نیاز انسان به عناصری که مبین اصالت او و زمینه ساز دیدگاههای نوین هستند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

بقایی یادآور شد: هیچ چیز در خلأ استوار نمی‏ماند مگر اینکه اصل و پایه‏ای داشته باشد. این الگویی است که همه جوامع پیشرفته بنوعی در صدد یافتن آن هستند بطوریکه برخی از آنها بدلیل فقدان اصالت کافی در پرونده حیات خویش دست به جعل اصالت می‏زنند.

بقایی در مورد شرایط رشد تفکر اصیل در حال حاضر نسبت به چند دهه قبل گفت: به نظر می‎رسد با توجه به پیشرفت حیرت انگیز فناوری اطلاعات در زمینه‏های شنیداری و صوتی امکان حصول به عقاید تردید ناپذیر گذشته یا اصالتهای مکتوم در تاریخ از طریق آزمایشات پزشکی و همچنین پیشرفتهای باستانشناسی با روشهای کشف دی ان ای و پی بردن به اصالتهای مکتوم در تاریخ بسیار آسانتر و سهلتر از گذشته شده است.