سعیدلو ، سجادی و کفاشیان راهی قطر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو، حمید سجادی، مهرداد سراجی مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی و علی کفاشیان ساعت 5 صبح بامداد امروز یکشنبه عازم دوحه قطر شدند. قرار است معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی دراین سفر با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر درنشستی مشترک علاوه بر بررسی راهکارهای ایجاد تعاملات ورزشی بین دو کشور در خصوص نحوه برگزاری هر چه بهتر جام جهانی 2022 در قطر با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند.

همچنین قرار است در این جلسه ایران علاوه برکمک به قطر در بحث نرم افزاری جام جهانی 2022 بخشی از نیروی انسانی این مسابقات را تامین کند. مسئولان سازمان تربیت بدنی عصر امروز با حضور در تمرینات تیم ملی با اعضای کادر فنی و ملی پوشان فوتبال کشورمان دیدار خواهند کرد. مقامات ورزش کشورمان در پایان سفر یک روزه خود امشب به تهران بازمی گردند.