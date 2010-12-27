زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این مورد گفت: هر چند تمرین در پیست روباز تهران به دلیل سرما سخت است اما در حال حاضر چاره ا‌ی نداریم و باید تمرینات را در این پیست دنبال کنیم.

وی افزود: پیست مشهد تاحدی آماده بهره برداری است اما هوای این شهر از تهران هم سردتر است و نمی‌توانیم اردوی رکابزنان را در این شهر برگزار کنیم. متاسفانه پیست اهواز هم بعد از یک سال بد قولی مسئولین مربوطه هنوز آماده نیست و باز هم وعده نیمه بهمن‌ماه را به ما داده‌اند که از نظر زمانی به هیچ عنوان مشکل ما را حل نمی‌کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان خاطرنشان کرد: امیدواریم وضعیت بودجه ما پیش از مسابقات قهرمانی آسیا مطلوب شود تا بتوانیم تیم را یکی دو هفته زودتر راهی مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند کنیم.

وی ادامه داد: با کشورهای همسایه هم برای برپایی اردوی تدارکاتی مذاکره کردیم اما شرایط پیست هیچ کدام از آنها مطلوب نبود. پیست امارات بعد از برگزاری رقابت‌ها‌ی قهرمانی آسیا(فروردین ماه سال جاری) خراب شده و امکان برگزاری تمرین در آن وجود ندارد.

زنگی‌آبادی با بیان اینکه ما هرکاری را برای آماده‌سازی تیم انجام می‌دهیم،گفت: رکابزنان اول تا دهم این رقابت‌ها برای کشورمان صاحب امتیاز المپیک می‌شوند. ما تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و دغدغه‌ای تیم انجام می‌دهیم. به طوریکه بعد از صحبت‌های ورزشکاران در خصوص عدم پرداخت جوایز گوانگجو پیگیری ماجرا شدیم.

وی تصریح کرد: آقای سعیدلو دستور پرداخت جوایز 5 میلیون تومانی را به امور مالی سازمان داده است و ما هم منتظر دریافت جوایز ورزشکاران هستیم. در کنار آن جوایز ورزشکارانی که در بخش انفرادی مدال برنز گرفته‌اند هفته آینده و دریافت کنندگان مدالهای برنز تیمی دو هفته بعد حواله جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران در بخش سرعت از هفته گذشته تمرینات خود را زیر نظر ابوحیدری و با برنامه "مکلین" برای حضور موفق در رقابت‌های قهرمانی آسیا(بهمن ماه سال جاری- تایلند) آغاز کرده است. اردوی رکابزنان استقامت نیز از هفته آینده با ورود "مارکوس" آغاز می‌شود.