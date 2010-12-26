هدفمندی یارانه ها فعلا تاثیری بر تعداد مسافران مترو نداشته است

جعفر ربیعی با بیان این که پیش بینی می شد پس از آغازهدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت بر تعداد مسافران مترو افزوده شود به خبرنگار مهر گفت: آمارها افزایش محسوسی را نشان نمی دهد و مترو به جز در زمانهایی خاص همچنان مسافران سابق خود را دارد.

وی با بیان اینکه هنوز ذخایر بنزین خودروها شخصی تمام نشده تصریح کرد: تخصیص 50 لیتر بنزین دی ماه از جمله عواملی است که به سبب آن هنوز تغییری در آمار مسافران مترو ایجاد نشده است.

ربیعی با اشاره به این که از اواخر دی ماه تا بهمن ماه امسال ما شاهد رشد 20 تا 25 درصدی مسافران مترو خواهیم بود، گفت: پیش بینی های لازم برای این افزایش شده است و هشت قطار جدید تا سه ماه آینده به خطوط درون شهری افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطر نشان کرد: افزایش تعداد واگن ها سبب خلوتی و کاهش فشردگی در واگن ها نخواهد شد و تنها افزایش احتمالی تعداد مسافران را مدیریت می کند.