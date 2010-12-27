تفکر اصیل با واقعیت پیوند دارد

دکتر سید یحیی یثربی در مورد تفکر اصیل به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که بشر همیشه دچار وهم و خیال بوده و دریافتش با واقعیت مطابقت نداشته، اندیشه انسان را می‏توان به دو بخش اصیل و غیر اصیل تفکیک کرد. اصیل آن است که درست باشد و غیر اصیل آن چیزی است که بی‌اساس باشد. بنابراین تفکر اصیل به تفکری می‎گویند که از رابطه درست انسان با واقعیت سرچشمه گرفته باشد یعنی انسان تفکرش را از اندیشه و تفکر درباره زمین و آسمان و موجودات جهان آورده باشد و خودش به صورت اسطوره و افسانه نبافته باشد ،این تفکر اصیل می‎‏شود.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درمورد نیاز به تفکر اصیل همٰچنین اظهارداشت: ما به تفکر اصیل نیاز داریم برای اینکه ما در این جهان زندگی می‏کنیم و درعالم خیال و رویا نیستیم و تنها عاملی که در زندگی دست ما را می‏‌گیرد عقل و اندیشه است. ما اگر عقل واندیشه‌مان را درست بکار ببریم و با واقعیت طرف باشیم درست زندگی خواهیم کرد وگرنه دچار خطا و زیان خواهیم شد.

این محقق و ‍پژِوهشگر فلسفه و عرفان اسلامی درمورد شرایط رشد تفکر اصیل در حال حاضر نسبت به گذشته نیز گفت: اکنون امکانات فهم بشردرسطح جهان بیشتر شده است. بشر در شرایط گذشته بیشتر جمود داشت و توقف برایش طبیعی بود. اما در شرایط فعلی جهان علل و عواملی پیداشدند که بشر می‎تواند بیش از گذشته به تفکر اصیل بپردازد.

یثربی درپایان یادآورشد: اما شرایط در جامعه خودمان نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است اما باز هم موانعی و کوته‌بینیهایی در کار است که جامعه ما را از حرکت فکری بخصوص در زمینه علوم انسانی باز می‎دارد. هنوز درعلوم انسانی دچار خمود و توقف هستیم که امیدوارم برجمودمان در این زمینه‏ها غلبه یابیم تا بتوانیم حرکت کنیم.