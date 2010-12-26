فصلنامه موسیقی ماهور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از فصلنامه موسیقی ماهور مقاله هایی با عناوین "مفهوم سفر (یل) در موسیقی سنتی ترکمنی "، "بازخوانی موسیقی آوازی فارابی"،"سیاست فرهنگی و موسیقی در دوره پهلوی اول"،"بنیان هایی برای تدوین شیوه آموزش کمانچه" و "سازهای زهی در نگارگری های ایرانی دوره صفوی" منتشر شده است .

در بخش گفتگوی ویژه ، مصاحبه ای با کربلایی بخشی عباسقلی رنجبر انجام و در بخش مفاهیم بنیادین مقدمه ای بر موسیقی شناسی تکاملی منتشر شده است .

در بخش یاد یاران یادداشتی از ارفع اطرایی با عنوان"به یاد استاد فرامرز پایور" و نوشته ای از محمد مسجد جامعی با عنوان" دایه دایه ، وقت جنگه " با یادی از زنده یاد رضا سقایی منعکس شده است.

"تبیینن تجربه موسیقایی" و "تا فصلی دیگر" از دیگر مطالبی است؛در یادداشت خواندنی تا فصلی دیگر خاطرات سید محمد موسوی از سفر تاجیکستان آمده که در آن به رابطه صمیمی و بی ریای استاد و شاگردی در این کشور و مقایسه غیر مستقیم آن بااین نوع رابطه در ایران صورت گرفته است، همچنین بخش پایانی فصلنامه موسیقی ماهور به معرفی تازه ترین آلبوم های موسیقی منتشر شده توسط موسسه ماهور اختصاص دارد.