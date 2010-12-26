به گزارش خبرنگار مهر، حسین مختاری کارگردان فیلم تلویزیونی "مزرعه آبی" به تشریح مراحل تولید این تله فیلم پرداخت و گفت: کلید ساخت فیلم داستانی "مزرعه آبی" به سفارش مرکز کیش از مهرماه امسال زده شد که پس از یک ماه پیش تولید تصویربرداری آن از آبان‌ماه در جزیره کیش آغاز شد.

تهیه و کارگردان فیلم تلویزیونی "مزرعه آبی" در ادامه با اشاره به پایان مراحل تصویربرداری افزود: هم اکنون تدوین این فیلم توسط لاله مستوفی و علی مترصد آغاز شده است و پیش بینی می‌کنیم مراحل فنی آن از جمله صداگذاری و آهنگ‌سازی دی‌ماه امسال به پایان برسد.

مختاری یکی از ویژگی‌های این فیلم را که براساس روند داستان دنبال شده است تصویربرداری بخشی از فیلم بر رو و زیر آب عنوان کرد و توضیح داد: علاوه بر این داستان فیلم در بیش از 25 لوکیشن جزیره کیش از جمله محله صفین و دیگر مناطق سنتی و شهری جزیره تصویربرداری شده است.

داستان تله فیلم "مزرعه آبی" روایتگر زندگی پسر و دختری است که دوران نامزدی خود را می‌گذرانند، دختر در تهران در رشته پزشکی مشغول به تحصیل است و پسر در جزیره کیش به روش سنتی مروارید صید می‌کند. راضیه در پایان تحصیلات تصمیم می‌گیرد به اتفاق استاد و جمعی از همکارانش برای بررسی واردات تجهیزات بیوایمپلنت به کیش سفر کند که با مخالفت نامزدش مواجه می‌شود. دختر جوان به رغم این مخالفت و جهت انجام کارهای علمی خود مجبور به ترک نامزدش می‌شود که این موضوع مسائلی را در پی دارد.

بیش از 30 بازیگر از جمله مارال فرجاد، مسعود شریف، رضا فیاضی، سیاوش چراغی‌پور، محمدرضا زمانی افشار و جمشید مسعود زادگان در این فیلم ایفای نقش می‌کنند. نویسندگی فیلمنامه برعهده علی مینایی است و مجتبی رحیمی علاوه بر مدیریت تصویربرداری به همراه گروهی 5 نفره کار تصویربرداری فیلم را انجام داده است. صدابردار این فیلم نیز به عهده مجید هاشمی‌پور است.