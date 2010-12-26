بازار تسلیحات خلیج فارس در تسخیر آمریکا/ فرانسه و روسیه در جایگاه بعدی

درحالی که ارزش قراردادهای نظامی آمریکا با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای چهار سال آینده 122 میلیارد و 880 میلیون دلار است، موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم (SIPRI) در گزارشی نوشت: شرکت های آمریکایی در سالهای 2005 تا 2009 بازار محصولات نظامی و هوافضا را در خلیج فارس تسخیر کردند و 54 درصد کل فروش تسلیحات در منطقه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بزرگترین بازار تسلیحات نظامی آمریکا در قطر بود و ایالات متحده 98 درصد تمام سلاح های جدید این کشور را تامین کرده است. همچنین 60 درصد قراردادهای نظامی در امارات متحده عربی متعلق به شرکت های آمریکایی است.

در همین حال "دان دارلینگ" تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: آمریکا در امارات متحده عربی به عنوان تامین کننده اصلی سکوهای نظامی پیشرفته محسوب می شود و فروش سلاح های ایالات متحده به کشورهای حوزه خلیج فارس به معنی افزایش قابلیت های نظامی این کشورها است.

وی افزود: البته نکته مهم این است که فرانسه پیشتر به عنوان تامین کننده سلاح های نظامی امارات متحده عربی از هواپیماهای نظامی گرفته تا بالگرد و تانک های جنگی بود.

موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم نیز در گزارش خود اعلام کرد: چهار کشوری که پس از آمریکا و فرانسه تسلیحات نظامی منطقه را تامین می کنند، روسیه، انگلیس و چین هستند. این موسسه تحقیقاتی ادعا کرد که روسیه و چین اساسا به ایران تسیحات صادر می کنند زیرا این کشور هیچ سلاح اصلی از آمریکا یا بیشتر کشورهای اروپایی دریافت نمی کند.

همچنین "تئودور کاراسیک" از بیناد مطالعات نظامی خاور نزدیک و کشورهای حوزه خلیج فارس در دبی می گوید که امارات متحده عربی قراردادهایی را به ارزش 35 تا 40 میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا امضا کرده است. در همین حال انتظار می رود که عمان 12 میلیارد دلار و کویت 7 میلیارد دلار را تا پایان سال 2014 برای جایگزینی و ارتقای جنگنده های خود هزینه کنند.

از سوی دیگر ارزش کلی قراردادهای نظامی آمریکا با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان و کویت 122.88 میلیارد دلار طی چهار سال آینده تخمین زده شده است. همچنین بسته کمک نظامی آمریکا به عربستان سعودی به ارزش 67 میلیارد دلار برآورد شده که این بیشترین میزان فروش تسلیحات در صنعت دفاعی ایالات متحده به شمار می رود و اولین مرحله عقد این توافقنامه حدود 30 میلیارد دلار تخمین زده شده بود.

بر این اساس دولت آمریکا در نظر دارد با فروش هواپیماهای پیشرفته نظامی به عربستان یک معامله 60 میلیارد دلاری با این کشور امضاء کند. این بزرگترین قرارداد پنتاگون با یک کشور خارجی است.

در همین حال "آنتونی کردزمن" از مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در واشنگتن می گوید: آمریکا با فروش تسلیحات به عربستان سعودی درصدد دستیابی به یک ساختار امنیتی جدید پس از جنگ عراق بود و فروش سلاح سطح بازدارندگی منطقه را تقویت می کند و به کاهش میزان نیروهایی که آمریکا باید به منطقه اعزام کند، کمک می کند.

از سوی دیگر رژیم اسرائیل در گذشته نسبت به فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عربی حساسیت نشان می داد، اما دولت آمریکا اخیرا سیستم دفاعی موشکی پیشرفته در اختیار اسرائیل قرار داده که جنگنده های اف 35 نیز از آن جمله است بنابراین اسرائیل از قبل در این باره توجیه شده و امتیازات لازم را دریافت کرده است.

در گزارش موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم عنوان شده که به علت شفافیت بسیار پائین در خرید تسلیحات، ارزیابی تحولات نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار پیچیده است.

بر اساس این گزارش خریدهای نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس و نسبت آن با تولید ناخالص ملی کشورها در سال 2008 بشرح زیر است:

- بحرین 3 درصد

- عراق 5.4 درصد

- کویت، 7.7 درصد

- قطر(عنوان نشده)

- عربستان سعودی 8.2 درصد

- امارات متحده عربی (عنوان نشده)

- ایران 2.7 درصد (ادعا شده)

در مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2008، 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای خرید تسلیحات صرف کرده اند.