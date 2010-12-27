درخواست AVC برای اعلام زمان مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از رویدادهای ثبت شده در تقویم AVC است که تحت عنوان جام دانشگاه آزاد برگزار میشود. طی دو سال گذشته این رقابتها اواخر اسفندماه برگزار شد. با این حال کنفدراسیون والیبال آسیا از فدراسیون والیبال کشورمان و کمیته والیبال ساحلی این فدراسیون خواسته تا زمان دقیق این رقابتها برای سال جاری را مشخص و به این کنفدراسیون اعلام کند.
احمد خجسته، رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برگزاری مسابقات تور آسیایی در اواخر اسفندماه به دلیل نزدیک بودن به زمان ایام تعطیلات نوروز متحمل هزینههای سنگینی میشود. به همین دلیل قصد داریم امسال این رقابتها را در فاصله زمانی میان 10 تا 16 اسفندماه برگزار کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد خود را به رئیس دانشگاه آزاد (عبدالله جاسبی) اعلام کردهایم. در صورت موافقت تاریخ مورد نظر را نهایی و به AVC اعلام میکنیم. خجسته اعلام کرد که برگزاری مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی در زمان پیشنهادی بین 75 تا 80 میلیون تومان هزینه در بردارد.
رئیس کمیته والیبال ساحلی همچنین به برگزاری مسابقات منطقهای تحت عنوان "سابزونال" در کشورمان اشاره کرد و گفت: پاکستان و قزاقستان تنها کشورهایی که هستند که براساس منطقه میتوانند در این رقابتها شرکت کنند. امتیاز این مسابقات شانس اینکه از مسابقات پیش مقدماتی المپیک معاف شویم را بیشتر میکند. باید زمان این بازیها را نهایی و به AVC اعلام کنیم.
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