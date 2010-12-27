درخواست AVC برای اعلام زمان مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از رویدادهای ثبت شده در تقویم AVC است که تحت عنوان جام دانشگاه آزاد برگزار می‎شود. طی دو سال گذشته این رقابت‏ها اواخر اسفندماه برگزار شد. با این حال کنفدراسیون والیبال آسیا از فدراسیون والیبال کشورمان و کمیته والیبال ساحلی این فدراسیون خواسته تا زمان دقیق این رقابت‎ها برای سال جاری را مشخص و به این کنفدراسیون اعلام کند.

احمد خجسته، رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برگزاری مسابقات تور آسیایی در اواخر اسفندماه به دلیل نزدیک بودن به زمان ایام تعطیلات نوروز متحمل هزینه‎های سنگینی می‌شود. به همین دلیل قصد داریم امسال این رقابت‎ها را در فاصله زمانی میان 10 تا 16 اسفندماه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد خود را به رئیس دانشگاه آزاد (عبدالله جاسبی) اعلام کرده‌ایم. در صورت موافقت تاریخ مورد نظر را نهایی و به AVC اعلام می‎کنیم. خجسته اعلام کرد که برگزاری مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی در زمان پیشنهادی بین 75 تا 80 میلیون تومان هزینه در بردارد.

رئیس کمیته والیبال ساحلی همچنین به برگزاری مسابقات منطقه‎ای تحت عنوان "سابزونال" در کشورمان اشاره کرد و گفت: پاکستان و قزاقستان تنها کشورهایی که هستند که براساس منطقه می‏توانند در این رقابت‏ها شرکت کنند. امتیاز این مسابقات شانس اینکه از مسابقات پیش مقدماتی المپیک معاف شویم را بیشتر می‎کند. باید زمان این بازی‎ها را نهایی و به AVC اعلام کنیم.