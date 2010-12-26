سوئد به دنبال توسعه روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوسا کار" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه سوئد این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری امارات (Wam) اعلام کرد و گفت، سوئد علاقمند به توسعه روابط با امارات عربی متحده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی گفت، مقام های سوئد علاقمندی کشورشان را برای روابط گسترده تر تجاری و سرمایه گذاری با امارات متحده عربی و حضور قوی تر در توسعه روابط با تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده اند.

"جوسا کار" افزود: ما دلایل خوب بسیاری برای تعمیق روابط با شورای همکاری خلیج فارس و امارات با استفاده از توافقنامه تجاری آزاد و فراتر از آن می بینیم.

این دیپلمات سوئدی افزود: سوئد از نتیجه یک توافق آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس منجمله امارات حمایت می کند.

وی همچنین از امضای یادداشت تفاهمی درباره محیط زیست و فناوری انرژی و همکاری توسعه پایدار شهری در آینده نزدیک با امارات خبر داد.