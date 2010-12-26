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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

سوئد به دنبال توسعه روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است

سوئد به دنبال توسعه روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است

یک مقام سوئدی از علاقمندی کشورش برای توسعه روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه امارات عربی متحده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوسا کار" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه سوئد این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری امارات (Wam) اعلام کرد و گفت، سوئد علاقمند به توسعه روابط با امارات عربی متحده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی گفت، مقام های سوئد علاقمندی کشورشان را برای روابط گسترده تر تجاری و سرمایه گذاری با امارات متحده عربی و حضور قوی تر در توسعه روابط با تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده اند.

"جوسا کار" افزود: ما دلایل خوب بسیاری برای تعمیق روابط با شورای همکاری خلیج فارس و امارات با استفاده از توافقنامه تجاری آزاد و فراتر از آن می بینیم.

این دیپلمات سوئدی افزود: سوئد از نتیجه یک توافق آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس منجمله امارات حمایت می کند.

وی همچنین از امضای یادداشت تفاهمی درباره محیط زیست و فناوری انرژی و همکاری توسعه پایدار شهری در آینده نزدیک با امارات خبر داد.

کد مطلب 1217612

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