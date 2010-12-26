تمامی مسئولان باید به حل مشکلات استان ایلام توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در همایش مشاوران ایثارگران دستگاه های اجرایی استان که با حضور دکتر رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و مشاوران وزرا آموزش و پرورش و راه و ترابری در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: عموم مردم استان ایلام بصورت مستقیم در صحنه دفاع مقدس نقش داشته اند و رزمنده محسوب می شوند .

وی اظهار داشت: همه مسئولان وظیفه جدی دارند که به این مردم لایق و قانع که حق بزرگی برگردن نظام دارند، خدمتگزاری شایسته داشته باشند .

وی افزود: مردم ایلام، مرد میدان عمل در تمام صحنه های انقلاب، به ویژه دفاع مقدس بوده و در این عرصه نقش خود را به صورت ممتاز انجام داده است .

وی بیان کرد: مدیران استان در حوزه ایثارگری نیز باید با ساز و کار جدیدتر بدنبال خدمت رسانی بیشتر به این بخش ارزشمند جامعه باشند .

نماینده عالی دولت در استان با اعلام این مطلب که فعالیتهای بسیار خوبی در حوزه دفاع مقدس، گردشگری و حوزه های مختلف فرهنگی آغاز شده است نیز بیان کرد: امیدواریم در سال آینده میوه های خوبی را در این حوزه ها شاهد باشیم .

این مسئول خاطرنشان کرد: متأسفانه سالهاست که در کنار وظایفی که داشتیم، نتوانستیم شخصیت ممتازی مانند آیت الله حیدری ایلامی را بدرستی به کشور معرفی کنیم.