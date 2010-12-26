به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "آزادراه" به تهیه کننده گی و کارگردانی عباس رافعی اواسط دی ماه در تهران آغاز خواهد شد. لیست بازیگران این فیلم به زودی مشخص خواهد شد.



عوامل تولید این فیلم عبارتند از:عباس رستگارپور (صدابردار)، محمدرضا قومی (طراح گریم)، بهرام صحیحی (دستیار اول کارگردان)، مسعود دلیری (مدیر تولید) محمد میرزا محمدی (طراح صحنه و لباس) حسین فیض ابادی( مدیر تدارکات) و مجید صباغ‌بهروز (عکاس) .

فیلمنامه "آزاد راه" را علی‌رضا محمودی‌ایران‌مهر نگاشته است. این فیلم بیان یک موقعیت تراژدیک است که نقش اصلی آن را یک روحانی ایفا می کند.