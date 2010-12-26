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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

طباطبائی و پاکدل در "آزادراه" به هم می‌رسند

طباطبائی و پاکدل در "آزادراه" به هم می‌رسند

بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل در فیلم سینمایی "آزاد راه" به کارگردانی عباس رافعی بازی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "آزادراه" به تهیه کننده گی و کارگردانی عباس رافعی  اواسط دی ماه در تهران آغاز خواهد شد. لیست بازیگران این فیلم به زودی مشخص خواهد شد.
 
عوامل تولید این فیلم عبارتند از:عباس رستگارپور (صدابردار)، محمدرضا قومی (طراح گریم)، بهرام صحیحی (دستیار اول کارگردان)، مسعود دلیری (مدیر تولید) محمد میرزا محمدی (طراح صحنه و لباس) حسین فیض ابادی( مدیر تدارکات) و مجید صباغ‌بهروز (عکاس) .

فیلمنامه "آزاد راه" را علی‌رضا محمودی‌ایران‌مهر نگاشته است. این فیلم بیان یک موقعیت تراژدیک است که نقش اصلی آن را یک  روحانی ایفا می کند.  

کد مطلب 1217627

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