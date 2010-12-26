برگزاری "یادمانی برای پدرحماسه های عرفانی" در خانه موزه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه 6 دی ماه فرهنگسرای شهر از ساعت 15 تا 17برنامه ویژه ای با عنوان "یادمانی برای پدرحماسه های عرفانی" درخانه موزه شهید چمران برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم حجت السلام شیخ مرتضی ادیب یزدی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران، تعدادی ازنمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمدابویی رئیس فرهنگ سرای شهر، شهردارمنطقه 12، فرمانده بسیج اصناف، دبیر انجمنهای اسلامی بازارواعضاء اتحادیه صنف کشباف درکنارهمسایگان واهالی محلات محدوده بازار در این برنامه حضور داشته وخاطره های از آن مرحوم را مرور می کنند.

این مراسم به منظور پاسداشت الگوهای همسایگی ازمرحوم حاج حسن چمران پدر بزرگوار شهید دکتر مصطفی چمران در خانه موزه شهید چمران تجلیل می شود .

به گزارش مهر، خانه موزه شهید چمران در ناحیه سه شهرداری منطقه 12 در چهار راه سیروس گذر سرپولک، کوچه بشیری واقع است و علاقمندان می توانند برای حضور در این مراسم با شماره 55634158 تماس حاصل نمایند.