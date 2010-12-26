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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

رحماندوست:

نام ایلام الهام بخش دل رزمندگان اسلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران گفت: نام و آوازه ایثارگریهای مردم ایلام، الهام بخش دل رزمندگان اسلام است.

 به گزارش خبرنگار مهر در ایلام،  مصطفی رحماندوست صبح یکشنبه در همایش مشاوران ایثارگران دستگاه های اجرایی استان که در محل سالن اجتماعات استانداری ایلام برگزار شد، گفت: هر چند که استان رزمندگان ممتازی را در دوران دفاع مقدس داشت، اما باید به جرأت گفت که کل مردم ایلام در صحنه دفاع مقدس حضور داشتند.

وی افزود: استان باید بتواند نقش ممتاز خود را در جنگ تعریف کند.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای فوق العاده ای از حیث جانبازی، ایثارگری، آزادگان، یادمانها و نقاط مطرح جنگی در استان وجود دارد که باید به جایگاه واقعی رسانده شوند.

مشاور رئیس جمهور گفت: بحث تکریم مردم مرزنشین هم اکنون بعنوان یک قانون در دولت پیش بینی شده تا برخی از مشکلات این مناطق حل شود.

رحماندوست بیان داشت: بحث پیگیری مصوبات سه دوره گذشته دولت اسلامی دکتر احمدی نژاد در حوزه دفاع مقدس را بصورت یک اولویت باید دنبال کرد و جاهایی که نیاز به بررسی و اراده بالاتری دارد بصورت یک بسته از طرف استان اعلام شود تا مراحل و مشکلات این بخش نیز رفع شود.

وی از مشاوران امور ایثارگران ادارات نیز خواست نسبت به نظارت بیشتر بر رعایت اجرای قوانین و مقررات مربوط به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 1217630

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