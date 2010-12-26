به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و بحرین که خود را برای حضور در جام ملت‌های 2011 آسیا آماده می کنند، شنبه شب در شهر دبی امارات مقابل صف آرایی کردند.

تقابل دوستانه این دو تیم در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. در ابتدا تیم ازبکستان با گل دقیقه 11 الکساندر گینریخ از تیم بحرین پیش افتاد و با گل دقیقه 90 سلمان عیسی کار دو تیم به تساوی کشیده شد.

تیم ملی فوتبال ازبکستان در گروه A مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم‌های قطر، چین و کویت رقابت خواهد کرد و تیم بحرین نیز در گروه C این رقابت‌ها به مصاف تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و هند می رود.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از تاریخ 17 دی‌ماه 1389 به میزبانی قطر برگزار می شود.