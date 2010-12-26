قرائت گزارش کمیسیون اصل 44/ انتقاد ازحضور کمرنگ بخش خصوصی در واگذاری ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون را در خصوص مشکلات و چالش های فراروی اجرای سیاست های اصل 44 قرائت کرد.

در این گزارش به مشکلات و چالش های فراروی اجرای سیاست های کلی اصل 44، واگذاری ها، سرمایه گذاری ها، اقدامات مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده است و در انتها نیز نمایندگان عضو این کمیسیون راه حل ها و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دادند.

به گزارش مهر، گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس به حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی در واگذاری ها اشاره کرده و همچنین اعلام کرده است دولت نتوانسته است در اجرای سیاست های اصل 44 در بخش جذب سرمایه گذاری به خوبی عمل کند.

بر اساس این گزارش ، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 6 تن از نمایندگان به قید قرعه می توانند در موافقت و مخالفت با اصل گزارش کمیسیون هر کدام به مدت 5 دقیقه صحبت کنند که بر این اساس شهباز حسن پور نماینده سیرجان، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و حسن شبانپور نماینده مرودشت و حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در این باره سخن گفتند.

شهباز حسن پور نماینده سیرجان با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 گفت: به نظر می رسد عدم مدیریت صحیح در اقتصاد و بی ثباتی در سیاستگذاری از موانع اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی است.

وی همچنین با انتقاد از اتکا به درآمدهای نفتی گفت: بر اساس سیاست های اصل 44 وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند. این در حالیست که همچنان وابستگی به درآمدهای نفتی در سیاست های کشور به چشم می خورد.

وی افزود: اقدامات لازم برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 به صورت کامل در کشور انجام نشده است.

در ادامه نیز یوسف نژاد، ثروتی و لاهوتی به عنوان دیگر سخنرانان در صحن علنی مجلس هر کدام 5 دقیقه صحبت کردند.