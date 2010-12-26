مسیر کمربندی در کنارگذر شهر آبسرد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بخشدار مرکزی، رئیس اداره راه و ترابری، اعضای شورای اسلامی آبسرد و برخی از معتمدین محلی این شهر در مکان جلسات شورای اسلامی آبسرد برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: شهر آبسرد و نواحی اطراف آن در آینده ای نه چندان دور به بخشی مجزا تبدیل خواهند شد.

شاهرخ رامین ادامه داد: تبدیل این مناطق به بخش سیاسی مستقل نیازمند جاده هایی مناسب است که تمهیدات در حال اجرای راهسازی نظیر تکمیل طرح چهاربانده شدن آبسرد - مازندارن و اتمام جاده آبسرد - ایوانکی تا 18 ماه آینده این نیاز اساسی را جبران خواهد کرد.

این مسئول پیرامون طرح چهاربانده شدن جاده آبسرد - ایوانکی عنوان کرد: این جاده با اتمام مراحل عملیاتی خود مواهب بسیاری را نصیب مناطق جنوبی شهرستان دماوند خواهد کرد اما چهاربانده شدن این جاده در داخل آبسرد به مسیری درون شهری تبدیل و می تواند خطرات جانی و مالی بسیاری را متوجه مردم سازد.

وی با اشاره به نمونه هایی از اینگونه مسیرهای پرخطر در شمالشرق استان تهران یادآور شد: شمالشرق استان تهران دارای نمونه هایی متعدد از جاده هایی است که به دلیل عدم پیش بینی مسیرهای کمربندی در کنارگذر آنها حوادثی تاسف بار و جبران ناپذیر را به خود دیده است که ورودی گیلاوند، بومهن و رودهن در ردیف این مسیرها قرار دارند.

رامین بیان داشت: مسیری را که رانندگان گذری با سرعت و شتاب بسیار طی کرده و نامش را جاده چهار بانده می گذراند برای مردم محلی حکم خانه، پناهگاه و محلی امن را دارد و اگر از امروز تمهیداتی برای مناطق جنوبی دماوند و جاده چهاربانده آن اندیشیده و اجرایی نشود، امروز بومهن، رودهن و گیلاوند همان فردای آبسرد خواهد بود.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه خواستار ایجاد جاده ای کمربندی در آبسرد شد و افزود: خواهش من از مسئولان وزارت راه و ترابری، راه استان تهران و شهرستان دماوند ایجاد مسیری تحت عنوان کمربندی آتی آبسرد است.

این مسئول ادامه داد: اگر مسئولان راه و ترابری، بخش کوچکی از تلاش شبانه روزی خود را که در پروژه چهار خطه کردن جاده ایوانکی - آبسرد معطوف ساخته اند به مسیر کمربندی این شهر اختصاص دهد به نگرانی سالهای آینده مردم آبسرد و مسئولان شهرستان دماوند خاتمه خواهند داد.

تبدیل دماوند به کارگاه بزرگ راهسازی

رئیس اداره و راه و ترابری شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: با تلاشهای مستمر دکتر شاهرخ رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه تمامی شمالشرق استان تهران به یک کارگاه عظیم راهسازی مبدل شده است.

محمدرضا موسوی با ارائه گزارشی کوتاه از طرحهای در حال احداث راهسازی شهرستان دماوند اظهار داشت: از جمله این طرحها می توان به آزادراه تهران - پردیس، کمربندی بومهن با 80 درصد پیشرفت پروژه، به مناقصه رفتن جاده کنارگذر گیلاوند، تعریض جاده هراز، چهار خطه شدن جاده آبسرد - ایوانکی با پیشرفتی سریع، تکمیل باند دوم جاده دماوند - فیروزکوه در منطقه "دلیچاهی" و افتتاح آن تا پایان ماه جاری با اختصاص اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان اشاره کرد.

این مسئول پیرامون جاده آبسرد - ایوانکی گفت: بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده قرار بود طرح جاده آبسرد - ایوانکی تنها تا ابتدای بلوار شهر آبسرد احداث شود اما نگرانیهای مردم و پیگیریهای مستمر دکتر رامین موجبات اجرای طرح جاده "همند" به عنوان کمربندی آبسرد در آینده ای نه چندان دور را قوت بخشید.

وی خواستار همراهی مردم در اجرای این پروژه شد و افزود: اجرای این طرح عمرانی به نفع تمامی اقشار ساکن در آبسرد است بنابراین مساعدت معتمدین محلی، حضور شورای شهر و همراهی مالکان اراضی اطراف این مسیر امری ضروری محسوب می شود.

موسوی ادامه داد: در صورت اخذ موافقتهای لازم از سوی مالکان اراضی حاشیه ای، تامین منابع مالی و اختصاص عرض مناسب دست کم 45 متری می توان مراحل اجرایی جاده ای چهار بانده در این مسیر را آغاز کرد.

خواسته های مردم آبسرد نباید بی پاسخ بماند

بخشدار مرکزی دماوند نیز با قدردانی از زحمات مسئولان شهرستان دماوند اظهار داشت: تلاشهای شبانه روزی نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، مسئولان اداره راه و ترابری شهرستان، استان و کشور ستودنی است.

موسی بهرامی ادامه داد: خوشبختانه وجود طرحهای عمرانی و بهداشتی مختلف در شهر آبسرد نویدبخش آینده ای روشن برای مردمان این خطه است که امیدوارم این روند با شتاب کنونی خود تداوم داشته باشد.

این مسئول خواستار تحقق خواسته های بحق مردم این شهر شد و افزود: درخواست من از مسئولان شهرستان دماوند توجه به خواسته های مردم آبسرد است تا مبادا نیازهای اساسی آنها بدون پاسخ رها شود.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای شمالشرق استان تهران و شهرستان دماوند محسوب می شود.

آب و هوای مناسب این خطه از گذشته های دور تاکنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان منطقه ای مناسب جهت مسافرتهای یک روزه از آن یاد می شود از این رو افزایش جمعیتی چهار برابری طی فصول گرم برای مردم این دیار امری عادی قلمداد می شود.