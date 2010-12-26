به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ملی جوانان متن نامه بذرپاش به احمدی نژاد به این شرح است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

خدمتگزاری به جوانان این مرز و بوم فرصتی بود که با اعتماد جنابعالی به اینجانب محقق شد. خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر براساس تکلیف باشد، شیرین است، بویژه تلاش‌ برای جوانان پاک، مومن، شجاع، بصیر و توانمند ایران اسلامی.

اکنون که مسئولیت را از دوش بنده برداشته‌اید، خداوند را شاکر و سپاسگزارم و برای سرکار خانم دکتر ترکستانی در این مسؤولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

معتقدم در برهه حساس کنونی که انقلاب اقتصادی ایران با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است، باید از میل به حاشیه، مساله‌سازی و تفرقه پرهیز کرد و به این اقدام بزرگ یاری رساند. طبیعی است هر سخن و اقدام غیر‌‌ضرور‌ که نتیجه آن لطمه زدن به این طرح بزرگ باشد، جفا در حق ملت ایران و خدمت به فتنه‌گران و حاشیه‌زیستان است.

بذرپاش، سرباز کوچک نظام و رهبری است و وهمواره دعا گویتان خواهد بود.

والعاقبة للمتقین

مهرداد بذرپاش