  1. سیاست
  2. سایر
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

در نامه به احمدی نژاد/

بذرپاش: خداوند را بدلیل اینکه مسئولیت را از دوش بنده برداشته‌اید سپاسگزارم

بذرپاش: خداوند را بدلیل اینکه مسئولیت را از دوش بنده برداشته‌اید سپاسگزارم

مهرداد بذرپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان در نامه‌ای به دکتر احمدی نژاد از برداشتن مسئولیت خدمت به جوانان کشور از دوش وی سپاسگزاری و برای خانم دکتر ترکستانی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ملی جوانان متن نامه بذرپاش به احمدی نژاد به این شرح است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
 
خدمتگزاری به جوانان این مرز و بوم فرصتی بود که با اعتماد جنابعالی به اینجانب محقق شد. خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر براساس تکلیف باشد، شیرین است، بویژه تلاش‌ برای جوانان پاک، مومن، شجاع، بصیر و توانمند ایران اسلامی.
 
اکنون که مسئولیت را از دوش بنده برداشته‌اید، خداوند را شاکر و سپاسگزارم و برای سرکار خانم دکتر ترکستانی در این مسؤولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
 
معتقدم در برهه حساس کنونی که انقلاب اقتصادی ایران با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است، باید از میل به حاشیه، مساله‌سازی و تفرقه پرهیز کرد و به این اقدام بزرگ یاری رساند. طبیعی است هر سخن و اقدام غیر‌‌ضرور‌ که نتیجه آن لطمه زدن به این طرح بزرگ باشد، جفا در حق ملت ایران و خدمت به فتنه‌گران و حاشیه‌زیستان است.
 
بذرپاش، سرباز کوچک نظام و رهبری است و وهمواره دعا گویتان خواهد بود.
 
والعاقبة للمتقین
مهرداد بذرپاش
کد مطلب 1217640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها