جنجال سازی جدید غربیها علیه ایران/ ادعای استخدام دانشمند اتمی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف که ید طولایی در انتشار مطالب غیر واقعی علیه ایران دارد این بار ادعا کرد: ایران در سراسر جهان دست به استخدام دانشمندان هسته ای زده تا با انتقال آنها به جمهوری اسلامی برنامه هسته ای خود را توسعه بدهد.

این روزنامه در ادامه با بهره برداری خاص از ادعای خود نوشت که این دانشمندان اغلب برای پیشبرد برنامه نظامی هسته ای ایران استخدام می شوند.

دیلی تلگراف این ادعا را به نقل از مقاماتی که نام آنها را ذکر نکرده منتشر کرده و در ادامه می نویسد : ایران اغلب بر روی دانشمندان هسته ای کره شمالی متمرکز است اما با این حال این کشور افراد دیگری را نیز از کشورهای دیگر بویژه کشورهای آفریقایی استخدام می کند.

به ادعای دیلی تلگراف، ایران و کره شمالی قرارداد پرمنفعتی دارند که پیونگ یانگ در ازای دریافت پول از تهران و آزمایش تجهیزات اقدام به ارسال فناوری و دانشمند به ایران می کند.

در همین رابطه یک مقام غربی به دیلی تلگراف گفته است : نشانه های وجود دارد که ایران به کره شمالی در راه اندازی سانتریفیوژهای جدید خود که بزرگتر و بهتر از نمونه قبلی است کمک کرده است.

این مقام اروپایی در ادامه افزود : مقامات ایران اعلام کرده اند که قصد توسعه تاسیسات هسته ای خود در قم ( فردو ) را دارند و این در حالی است که ما هنوز اطلاعات زیادی درباره این تاسیاست نداریم.

"کریستینا لین" از مشاوران اسبق وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز مدعی شده است: ایران به توسعه برنامه موشکی کره شمالی کمک مالی می کند و در عوض پیونگ یانگ فناوری هایی در اختیار تهران قرار می دهد. برای مثال موشک های سری "نودانگ" کره شمالی اساس و پایه ساخت موشک های شهاب ایران هستند.