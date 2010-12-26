کشف استعدادهای تازه از اهداف جشنواره فیلم 100 است

مرجان اشرفی‌زاده به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین اهداف جشنواره فیلم 100 کشف استعدادهای جوان و نگاه‌های تازه است، در کمیته تصویری این دوره از جشنواره این هدف را به شکلی جدی دنبال می‌کنیم تا در برآیند کلی بتوانیم به چهره‌های تازه و مستعد را برای ادامه فعالیتشان انگیزه بدهیم.

وی ادامه داد: در کمیته تصویری جشنواره فیلم 100 ساخت تیزرهای جشنواره و امضای قرارداد با کارگردان‌هایی که می‌خواهند برای جشنواره فیلم بسازند را انجام می‌دهیم، برگزاری مراسم اختتامیه و تولید برنامه‌ای به نام "سینما 100" و برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر برنامه‌های این کمیته است.

این مستندساز افزود: در نگاه کلی مجموع فیلم‌های کوتاه، انیمیشن‌ها و فیلم‌های مستند و داستانی که در کمیته تصویری دیده‌ایم نشان دهنده تنوع موضوع‌ها است. تلاش می‌کنیم در این جشنواره با فاصله از مدیریت‌های کلیشه‌ای و روش‌های مرسوم فیلمسازان را به سمت موضوع‌های تازه و ساختارهای خلاقانه سوق بدهیم.

کارگردان فیلم تلویزیونی "قفل یعنی کلید" گفت: عنوان این دوره جشنواره فیلم 100 سینمای اخلاق است، امیدوارم آثاری که در این زمینه عرضه می‌شوند نشان دهنده قابلیت‌های سینماگران باشند، خوشبختانه سینماگران از طیف‌های مختلف در این جشنواره حضور دارند و این می‌تواند به بهتر شدن جشنواره کمک کند.

جشنواره فیلم 100 اسفندماه امسال به همت حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.