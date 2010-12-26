قهرمان جهان و المپیک سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "گری کرینکف" سابقه 5 دوره قهرمانی در مسابقات جهانی و بازیهای المپیک را دارد. وی که برای بر عهده گرفتن هدایت ملیپوشان اسلحه سابر با فدراسیون شمشیربازی به توافق رسیده است در صورت صدور به موقع ویزا 15 دیماه به کشورمان سفر میکند. جذب این مربی روسی برای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به منظور آمادهسازی این تیم برای مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است.
فضل الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: همچنین برای این رقابتها قصد داریم با "بیرکوف" و "باتانوف" - مربیان روسی تیمهای اسلحه اپه و فلوره - تمدید قرار کنیم.
وی تصریح کرد: البته این دو مربی روسی که برای بازیهای آسیایی گوانگجو جذب شدند نتوانستند نتیجه خوبی در این بازیها رقم بزنند که شاید یکی از دلایل اصلی آن نداشتن فرصت کافی برای تمرین با بازیکنان بود. اما به طور حتم با تمدید قرارداد و فرصتی که بعد از آن برای آمادهسازی ملیپوشان وجود دارد نتایج بهتری در مسابقات آتی به دست خواهد آمد.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا تیرماه سال آینده به میزبانی کرهجنوبی برگزار خواهد شد.
