فراهانی رییس هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از بین 298 عضو حاضر در ششمین دوره انتخابات انجمن بازیگران خانه تئاتر 284 عضو در رأی گیری برای تعیین هیئت مدیره جدید انجمن شرکت کردند. پس از شمارش آراء بهزاد فراهانی با 259 رأی، کاظم هژیرآزاد با 248 رأی، هوشمند هنرکار با 201 رأی، مریم رحیمی با 173 رأی، فرزانه نشاط‌خواه با 172 رأی، پرستو کرمی با 163 رأی و شهره سلطانی با 162 رأی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر انتخاب شدند.



محمد ساربان با 161 رأی، هادی مهدی‌کیا با 69 رأی و امیر کربلایی‌زاده با 47 رأی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین سیاوش چراغی‌پور با 176 رأی و بهرام سروری‌نژاد با 137 رأی به عنوان دو بازرس انجمن بازیگران معرفی شدند و مسعود رحیم‌پور با 98 رأی بازرس علی‌البدل این انجمن شد.