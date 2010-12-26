علم الهدی مهمان ویژه مراسم 9 دی فراکسیون انقلاب/ تجلیل از 9 شخصیت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: خرداد ماه امسال از رسانه هایی که در راستای روشنگری و بصیرت افزایی مردم تلاش کردند تقدیر شد در مراسم روز سه شنبه مصادف با 7 دی ماه نیز که به مناسبت حماسه 9 دی در فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار می شود از 9 شخصیتی که در مقابل حوادث و فتنه ها ایستادگی کردند و حماسه 9 دی را خلق کردند تقدیر خواهیم کرد.

وی از محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه فضائیه، محمد حسین صفارهرندی مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه، حجت اسلام علیرضا پناهیان، سعید حدادیان، سردار فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفان و همچنین آقایان مهدی سیاری، محمود شکری و مجتبی عبداللهی فعالان حوزه بسیج، نیروی انتظامی و اطلاعات کشور به عنوان 9 شخصیتی نام برد که قرار است در روز سه شنبه از آنان تقدیر به عمل آید.

رسایی همچنین از سخنرانی آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در این مراسم خبر داد و گفت: در این مراسم از آیت الله علم الهدی نیز به خاطر تلاشش در بصیرت افزایی مردم تقدیر خواهد شد.

به گزارش مهر به گفته رسایی از 9 شخصیت نامبرده با اهدای لوح ، تقدیر خواهد شد.

این جلسه ساعت 12 روز سه شنبه در مجلس برگزار می شود.