کلاسهای پیش دبستانی مناطق عشایری آذربایجان غربی برپا شد

رقیه حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: با صدور مجوز برگزاری ۸۴ کلاس دوره آمادگی برای نوآموزان مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری، تعلیم و تربیت یک هزار و 404 نفر از نوآموزان بصورت رسمی آغاز شد.

وی طول مدت برگزاری این کلاسها را ۱۰۰ ساعت آموزشی طی مدت یک تا سه ماه دانست و بیان داشت: ایجاد فرصت آموزشی مناسب برای کودکان دارای زبان غیر فارسی و کاهش ضایعات آموزشی در پایه اول ابتدایی مناطق عشایری از اهداف برپایی این کلاسها است.

معاون آموزش ابتدایی مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: اجرای این دوره ها در سال تحصیلی سالجاری نسبت به سال تحصیلی گذشته از رشد 26درصدی برخوردار بوده است.

اجرای طرح سنجش پیشرفت علمی دانش آموزان عشایر

حسین پور همچنین از اجرایی شدن طرح سنجش پیشرفت علمی دانش آموزان عشایر خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در راستای تاثیر گذاری مضاعف برمیزان یادگیری، افزایش انگیزه ی رقابت سالم علمی بین دانش آموزان برنامه ریزی و اجرا شد.

این مقام مسئول تعداد دانش آموزان عشایری مناطق آموزشی واجد شرایط شرکت در مسابقه را بدون احتساب نوآموزان دوره آمادگی 26 هزار و 614 نفر عنوان کرد و گفت: این آزمون به صورت هماهنگ و استانی از روز یکشنبه ۲۸ آذرماه آغاز و به مدت سه روز ادامه داشت.

مشارکت درتولید محتوای پیک های نوروزی دوره ابتدایی