تست گرم خط 4 مترو تا پایان دی ماه انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: عملیات اجرایی توسعه غربی خط چهار از میدان انقلاب تا میدان آزادی تکمیل شده و ریل گذاری این مسیر نیز صورت گرفته است، که طی هفته آینده این مسیر مورد تست سرد و تا پایان دی ماه مورد تست گرم قرار می گیرد.

وی افزود: پس از تست گرم مسیر، دو ایستگاه توحید و میدان آزادی از توسعه غربی خط چهار تا پایان ماه جاری آماده بهره برداری می شود.

مدیر عامل شرکت مترو با بیان اینکه در توسعه غربی خط چهار از میدان انقلاب تا آزادی پنج ایستگاه جدید احداث شده است گفت: تمام ایستگاه های این مسیر تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرند. ضمن آنکه عملیات ساخت تونل و ریل گذاری، ادامه این خط از میدان آزادی تا اکباتان نیز تا پایان سال محقق می شود و اوایل سال آینده ایستگاه اکباتان هم به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: طول مسیر توسعه غربی خط چهار مترو از میدان انقلاب تا آزادی حدود 6 کیلومتر است و ایستگاه های توحید، آزادی - شادمان ، مقبره الشهدا ، استادمعین و میدان آزادی ، ایستگاه های جدیدی هستند که در این مسیر بهره برداری می رسند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تاکید کرد: ایستگاه های توحید و آزادی تا پایان دی ماه و پس از تست گرم مسیر آماده بهره برداری و خدمات رسانی به شهروندان خواهند بود اما به دلیل کمبود واگن و تا زمانی که واگن های جدید به میزان مورد نیاز وارد ناوگان شوند، بهره برداری از این دو ایستگاه در ساعات غیر پیک امکان پذیر است.