فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازنگری در ترکیب تیم ملی و بازسازی اساسی آن در اولویت برنامه‌هایی است که از این پس باید اجرا شوند. اجرای هیچ برنامه‎ای بدون انجام این بازنگری‎ها و بازسازی‎ها امکانپذیر نیست.

وی به نتایج دور از انتظار به دست آمده توسط شمشیربازان در بازی‏های آسیایی گوانگجو اشاره کرد و ادامه داد: خود شمشیربازان با چگونگی عملکردشان در رقم خوردن این نتایج نقش داشتند. البته نتیجه ارزیابی عملکرد همه بازیکنان یکی نیست اما به هر حال در حدی بود که نیاز به تغییر اساسی در ترکیب هر سه تیم اسلحه سابر، فلوره و اپه را موجب شد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه همزمان با مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند، بازنگری در ترکیب تیم‎های ملی آغاز می‎شود، تصریح کرد: بهترین‏های این رقابت‏ها برای قرار گرفتن در ترکیب تیم‌های ملی انتخاب می‎شوند. البته قرار نیست ترکیب تیم ملی به طور کامل از این بازیکنان تشکیل شود چون ملی‎پوشانی که در حد خود قابل قبول کار کردند و باتجربه هستند، حفظ می‏شوند.

وی تاکید کرد: سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی برگزار می‏شود. بعد از آن هم باید برای کسب سهمیه بازی‎های المپیک لندن و حضور در بازی‎های آسیایی گوانگجو آماده شویم. ایجاد تغییر در ترکیب تیم‌های ملی با در نظر گرفتن تمام این رویدادهای مهمی است که در پیش داریم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد رقابت‎های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا گفت: این مسابقات اسفندماه سال جاری (10 تا 20 اسفندماه سال جاری) در تایلند برگزار می‎شود. برای نخستین بار تیم بانوان هم با ترکیب کامل در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد.

باقرزاده با اشاره به نشستی که روز سه شنبه هفته جاری در فدراسیون شمشیربازی برگزار خواهد شد، گفت: در این نشست تصمیمات مورد نظر برای بازسازی در ترکیب تیم ملی و برنامه‌های در نظرگرفته شده نهایی خواهد شد.