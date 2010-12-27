فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازنگری در ترکیب تیم ملی و بازسازی اساسی آن در اولویت برنامههایی است که از این پس باید اجرا شوند. اجرای هیچ برنامهای بدون انجام این بازنگریها و بازسازیها امکانپذیر نیست.
وی به نتایج دور از انتظار به دست آمده توسط شمشیربازان در بازیهای آسیایی گوانگجو اشاره کرد و ادامه داد: خود شمشیربازان با چگونگی عملکردشان در رقم خوردن این نتایج نقش داشتند. البته نتیجه ارزیابی عملکرد همه بازیکنان یکی نیست اما به هر حال در حدی بود که نیاز به تغییر اساسی در ترکیب هر سه تیم اسلحه سابر، فلوره و اپه را موجب شد.
رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه همزمان با مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند، بازنگری در ترکیب تیمهای ملی آغاز میشود، تصریح کرد: بهترینهای این رقابتها برای قرار گرفتن در ترکیب تیمهای ملی انتخاب میشوند. البته قرار نیست ترکیب تیم ملی به طور کامل از این بازیکنان تشکیل شود چون ملیپوشانی که در حد خود قابل قبول کار کردند و باتجربه هستند، حفظ میشوند.
وی تاکید کرد: سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی برگزار میشود. بعد از آن هم باید برای کسب سهمیه بازیهای المپیک لندن و حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو آماده شویم. ایجاد تغییر در ترکیب تیمهای ملی با در نظر گرفتن تمام این رویدادهای مهمی است که در پیش داریم.
رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا گفت: این مسابقات اسفندماه سال جاری (10 تا 20 اسفندماه سال جاری) در تایلند برگزار میشود. برای نخستین بار تیم بانوان هم با ترکیب کامل در این رقابتها شرکت خواهد کرد.
باقرزاده با اشاره به نشستی که روز سه شنبه هفته جاری در فدراسیون شمشیربازی برگزار خواهد شد، گفت: در این نشست تصمیمات مورد نظر برای بازسازی در ترکیب تیم ملی و برنامههای در نظرگرفته شده نهایی خواهد شد.
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