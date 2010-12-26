به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش با کارگردانی مسعود دلخواه خود را برای حضور در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر آماده می‌کند. محبوبه بیات، ایمان افشاریان، حمیدرضا هدایتی، گیلدا حمیدی، مهران رنجبر، رویا بختیاری، الهام عسگری شکیب و سوده شرحی بازیگران این نمایش هستند.

نیما گودرزی دستیار کارگردان، حسین کاووسیان، افسون دلخواه و آرش بدرطالعی عوامل پشت صحنه نمایش "خانمچه و مهتابی" هستند. این نمایش بعد از اجرا در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر و بعد از تعطیلات نوروز در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.



مسعود دلخواه نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" را فروردین‌ماه سال جاری در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

