2500 میلیارد ریال نذورات نقدی برای زینبیه اعظم زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرید احدیان افزود: همزمان با 11 محرم امسال و در مراسم عزاداری زینبیه زنجان که با حضور میهمانان داخلی و خارجی از مسیر زینبیه زنجان به طرف امامزاده سید ابراهیم (ع) در حرکت بود، بیش از دو میلیون و 500 میلیون ریال نذورات نقدی عاشقان سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جمع آوری شد.



وی با بیان اینکه دو هزار و 113 راس احشام نیز در قالب نذورات به زینبیه زنجان اهدا شده است، افزود: این تعداد به صورت احشام ذبح شده، زنده و پول احشام است.

احدیان اضافه کرد: احشام نذری شامل 104 راس گوسفند، 6 راس گاو، سه رأس گوساله و 2 عدد خروس بود.

مسئول اطلاع رسانی زینبیه زنجان با اشاره به اینکه 900 گرم طلا و زیور آلات نیز به زینبیه زنجان اهدا شده است، یادآور شد: مقادیری اقلام غیر نقدی شامل فرش، لوستر و ... نیز در ایام سوگواری امام حسین(ع) به این محل اعطا شد.

احدیان با تقدیر از حضور رسانه های داخلی جهت پوشش دسته زینبیه زنجان گفت: این مراسم از طریق رسانه های خارجی نیز پوشش داده شد.

وی ادامه داد: نذورات نقدی جمع آوری شده برای خرید منازل اطراف زینبیه زنجان و افزایش محوطه این مکان مذهبی هزینه می شود.

