تماس با 137 از مرز 10 میلیون گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله عنایتی با اشاره به آغاز ششمین سال فعالیت این سامانه اظهار کرد: در ابتدای راه اندازی این سامانه ، تعداد تماس ها متغیر بود اما در چند سال اخیر ، سالانه حدود 2 میلیون تماس با 137 برقرار می شود که 50 درصد آنها ، منجر به ثبت پیام جدید می شود.

وی با بیان اینکه حدود 70 درصد شهروندان تهران با سامانه 137 آشنایی داشته و با آن تماس می گیرند گفت: به طور معمول بیشترین تماس های برقرار شده با 137 از منطقه 4 ، 5، 2 ، 1 و 3 انجام می شود. به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه منطقه 4 شهرداری 6/8 درصد پیام ها را به خود اختصاص داده ، بعد از آن منطقه 5 با 8/7 درصد از مجموع پیام ها در رتبه دوم و منطقه 2 با 6/7 درصد پیام ها در رتبه سوم بیشترین پیام های ثبت شده قرار دارند.

رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران تعداد آیتم های سامانه 137 را در ابتدای راه اندازی این سامانه ، 17 مورد ذکر کرد و ادامه داد : در حال حاضر 580 آیتم فعال در این سامانه وجود دارد و به نوعی تمام موضوعات مربوط به شهرداری دراین سیستم جای می گیرند ، البته این آیتم ها نیز با توجه به نیاز و بررسی ها، دستخوش تغییر و حذف و اضافه است.

عنایتی با اشاره به اینکه در ابتدای راه اندازی این سامانه در زمستان 84 تا دو سال بعد از آن 100 درصد پیام ها به حوزه خدمات شهری مربوط می شد گفت : اکنون حدود 73 درصد پیام ها متعلق به خدمات شهری است و بعد از آن به ترتیب موضوعات فنی و عمرانی ، شهرسازی ، حمل و نقل و فرهنگی و اجتماعی نیز به آن افزوده شده است.

وی با تاکید براینکه ورود پیام های فرهنگی و اجتماعی به مجموع پیام های 137 نشان دهنده آغاز حرکت شهرداری در تبدیل این نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی است یادآور شد : در دو سال گذشته پیام های فرهنگی و اجتماعی 5/1 درصد مجموع پیام ها را به خود اختصاص می داد اما اکنون این تعداد به 3 درصد افزایش یافته است.