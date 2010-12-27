سه هزار و 160 جلد شناسنامه مکانیزه صادر شده است

عبدالسلام حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این شناسنامه ها برای افراد بالای 15 سال صادر می شود و هم اکنون در دو شهرستان بویراحمد و کهگیلویه در دست اجراست.

وی بیان کرد: هدف از مکانیزه کردن و صدور شناسنامه های جدید، افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک سجلی و خدمت رسانی سریعتر به مردم است.

حسینیان همچنین اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری نرخ ولادت در استان 22.7 در هزار و نرخ وفات نیز 5.3 در هزار بوده است.

وی افزود: در این مدت هفت هزار و 458 واقعه ولادت و یک هزار و 754 واقعه وفات در استان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان همچنین نامهای رضا، امیرمحمد و ابوالفضل را بیشترین نامگذاریها در بین پسران و فاطمه، ستایش و زهرا را بیشترین نامگذاریها در بین دختران در استان عنوان کرد.

حسینیان تاخیر در ثبت ولادت و وفات را یکی از مشکلات در این استان عنوان کرد و گفت: مهلت قانونی برای ثبت اعلام واقعه ولادت 15 روز و وفات 10 روز است و کسانی که در این مدت نسبت به ثبت این دو واقعه اقدام نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی همچنین بیان داشت: تاکنون 513 هزار و 485 فقره کارت شناسایی ملی در استان صادر شده و همه مردم استان کارت ملی خود را دریافت کرده اند.