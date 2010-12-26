اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای کشتی فرنگی ناشنویان قهرمانی جوانان کشور با قهرمانی تیم اذربایجان شرقی پایان یافت.

در این دوره از رقابتها که در مشهد مقدس برگزار شد تیم کشتی فرنگی ناشنوایان جوانان آذربایجان شرقی با یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهار برنز به مقام قهرمانی دست یافت که مهدی صدری تنها مدال آور طلایی آذربایجان شرقی بود.

پس از تیم آذربایجانشرقی تیم خراسان رضوی و تهران دوم و سوم شدند.

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان ناشنوایان کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی از اول تا چهارم دی ماه سال جاری به میزبانی سالن مهران مشهد مقدس برگزار می شود تا قهرمانان این رقابت ها مشخص شود.

این دوره از مسابقات بیست و ششمین مسابقات قهرمانی جوانان ناشنوای کشور بوده که پیش از این نیز در آبان ماه 89 سی و هشتمین دوره مسابقات کشتی بزرگسالان ناشنوای کشور در کرمانشاه برگزار شده بود.

برنامه هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد

برنامه هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد و تیمهای تبریزی در لیگ دسته یک خارج از خانه به مصاف رقبای خود می روند.

در هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال تیم گسترش فولاد پنج شنبه 9 دی ماه ساعت 14 در استادیوم سردار جنگل یزد به مصاف سپیدرود رشت می رود.

همچنین تیم ماشین سازی تبریز جمعه 10 دی ماه از ساعت 14 در استادیوم شهید منوچهری نطنز میهمان تیم فولاد نظنز خواهد بود.

برنامه هفته یازدهم به شرح زیر است:

پنجشنبه نهم دی 89 – ساعت 14

تربیت یزد – همیاری اراک – نصیری یزد

پیام فارس – داماش دورود – حافظیه شیراز

مس سرچشمه کرمان – شیرین فراز کرمانشاه – شهیدزینلی سرچشمه

سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز – سردار جنگل رشت

آلومینیوم هرمزگان – نساجی مازندران – تختی بندرعباس

جمعه دهم دی 89 – ساعت 14

شهرداری بندرعباس – اتکا گلستان – تختی بندرعباس

داماش گیلان – گل گهر سیرجان – عضدی رشت

مس رفسنجان – صنعتی کاوه تهران – شهدا نوش آباد رفسنجان

مقاومت سپاسی – نفت مسجد سلیمان – حافظیه شیراز

فولاد نظنز – ماشین سازی تبریز – شهید منوچهری نطنز

شهرداری یاسوج – پیام خراسان – تختی یاسوج

فولاد یزد – ابومسلم خراسان – نصیری یزد

صنعت ساری – برق شیراز – شهدا ساری