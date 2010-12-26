37هزار آزمایش تشخیصی دامپزشکی در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام هفت هزار و 42 آزمایش سرولوژی دام و 21 هزار و 96 آزمایش سرولوژی طیور افزود: همچنین طی این مدت 320 آزمایش آنالیز شیمی، یک هزار و 573 کشت میکروبی، 240 آزمایش سم شناسی، پنج هزار و 921 آزمایش انگل شناسی و یک هزار و 491 مورد pcr انجام شد.

وی ادامه داد: تشخیص انواع بیماریهای دام، طیور، آبزیان و عوامل میکروبی آلوده کننده مواد غذایی، نظارت بر بهداشت عمومی و باقیمانده های دارویی در مواد غذائی مورد مصرف مردم از وظایف این اداره کل است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور دارای بخشهای آنالیز مواد غذایی، آنالیز فراورده های خام دامی، الایزای مواد غذایی، سرولوژی، میکروبیولوژی، انگل شناسی و بخش pcr است.

به گفته ی دیلمقانی اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین دارای چهار آزمایشگاه درجه یک، هفت آزمایشگاه درجه دو و پنج آزمایشگاه درجه سه در شبکه های دامپزشکی سطح استان است.