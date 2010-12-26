۵ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

37هزار آزمایش تشخیصی دامپزشکی در آذربایجان غربی انجام شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از انجام 37 هزار و 683 آزمایش تشخیص بیماریها و کنترل کیفی فرآورده های خام دامی در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام هفت هزار و 42 آزمایش سرولوژی دام و 21 هزار و 96 آزمایش سرولوژی طیور افزود: همچنین طی این مدت 320 آزمایش آنالیز شیمی، یک هزار و 573 کشت میکروبی، 240 آزمایش سم شناسی، پنج هزار و 921 آزمایش انگل شناسی و یک هزار و 491 مورد pcr انجام شد.

وی ادامه داد: تشخیص انواع بیماریهای دام، طیور، آبزیان و عوامل میکروبی آلوده کننده مواد غذایی، نظارت بر بهداشت عمومی و باقیمانده های دارویی در مواد غذائی مورد مصرف مردم از وظایف این اداره کل است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور دارای بخشهای آنالیز مواد غذایی، آنالیز فراورده های خام دامی، الایزای مواد غذایی، سرولوژی، میکروبیولوژی، انگل شناسی و بخش pcr است.

به گفته ی دیلمقانی اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین دارای چهار آزمایشگاه درجه یک، هفت آزمایشگاه درجه دو و پنج آزمایشگاه درجه سه در شبکه های دامپزشکی سطح استان است.

