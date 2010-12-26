  1. هنر
  2. سایر
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

در گفتگو با مهر/

جزئیات چهارمین جشنواره سراسری طنز طهران اعلام شد

جزئیات چهارمین جشنواره سراسری طنز طهران اعلام شد

دبیر علمی چهارمین جشنواره سراسری طنز طهران جزئیات این جشنواره را تشریح کرد.

رضا رفیعی دبیر علمی جشنواره سراسری طنز طهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چهارمین دوره این جشنواره گفت: چهارمین دوره از جشنواره طنز تهران با هدف شناسایی صاحبان استعداد طنز، از حدود 2 هفته پیش کار خود را آغاز کرده است.

وی گفت: علاقه مندان می‌توانند آثار طنز خود را در قالب شعر، ترانه، داستان کوتاه و نثر طنز تا آخر دی ماه یا به صورت پستی به دبیرخانه جشنواره و یا با پست الکترونیک به ایمیل دبیرخانه ارسال کنند. مراسم اختتامیه دهه اول اسفندماه با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد و به برگزیدگان جشنواره لوح تقدیر، تندیس بلورین برج میلاد و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

برگزاری این جشنواره بر عهده خانه طنز امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، است و رویکرد اصلی  آن ارتقاء سطح فرهنگ شهری و اخلاق شهرنشینی، ترویج شادی و طنز در جامعه و کمک به گسترش فضای نقد و تعامل انتقادی- اصلاحی مدیریت شهری با افکارعمومی است. آثار ارسالی باید شامل یکی از موضوعات شهری، اخلاقی، ملی و عمومی باشند.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ این جشنواره به آدرس http://tanzetehran.blogfa.com/ مراجعه کنند.

کد مطلب 1217724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها