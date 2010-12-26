جزئیات چهارمین جشنواره سراسری طنز طهران اعلام شد

رضا رفیعی دبیر علمی جشنواره سراسری طنز طهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چهارمین دوره این جشنواره گفت: چهارمین دوره از جشنواره طنز تهران با هدف شناسایی صاحبان استعداد طنز، از حدود 2 هفته پیش کار خود را آغاز کرده است.

وی گفت: علاقه مندان می‌توانند آثار طنز خود را در قالب شعر، ترانه، داستان کوتاه و نثر طنز تا آخر دی ماه یا به صورت پستی به دبیرخانه جشنواره و یا با پست الکترونیک به ایمیل دبیرخانه ارسال کنند. مراسم اختتامیه دهه اول اسفندماه با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد و به برگزیدگان جشنواره لوح تقدیر، تندیس بلورین برج میلاد و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

برگزاری این جشنواره بر عهده خانه طنز امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، است و رویکرد اصلی آن ارتقاء سطح فرهنگ شهری و اخلاق شهرنشینی، ترویج شادی و طنز در جامعه و کمک به گسترش فضای نقد و تعامل انتقادی- اصلاحی مدیریت شهری با افکارعمومی است. آثار ارسالی باید شامل یکی از موضوعات شهری، اخلاقی، ملی و عمومی باشند.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ این جشنواره به آدرس http://tanzetehran.blogfa.com/ مراجعه کنند.