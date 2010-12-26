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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

همکاری‌پیمان خازنی و سیامک احصایی در "سنگ و سبو"

همکاری‌پیمان خازنی و سیامک احصایی در "سنگ و سبو"

پیمان خازنی ساخت موسیقی و سیامک احصایی طراحی صحنه نمایش "سنگ و سبو"به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"سنگ و سبو" اثری نمایشی – موسیقایی است که علیرضا محمدی آن را نوشته و کارگردانی کرده است. این نمایش قرار است دهه آخر صفر،از چهار تا چهاردهم بهمن، در تالار وحدت اجرا شود.

در این نمایش علاوه بر حضور 30 بازیگر و هنرمندان حرکات فرم،‌گروه ارکستر نیز همکاری دارد. پیمان خازنی آهنگساز این اثر نمایشی- موسیقایی است و سیامک احصایی نیز طراحی صحنه این اثر را عهده‌دار است. همچنین نادر رجب‌پور سرپرستی گروه فرم این نمایش است.

نمایش_موسیقی "سنگ و سبو" با هدف تولید و اجرای آثار فاخر اجرا می‌شود و موضوعی عاشورایی دارد و به اتفاقاتی که برای  حضرت رقیه (س) افتاده می‌پردازد. این نمایش به مدت 10 شب در تالار وحدت اجرا می‌شود.
 

کد مطلب 1217735

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