به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"سنگ و سبو" اثری نمایشی – موسیقایی است که علیرضا محمدی آن را نوشته و کارگردانی کرده است. این نمایش قرار است دهه آخر صفر،از چهار تا چهاردهم بهمن، در تالار وحدت اجرا شود.
در این نمایش علاوه بر حضور 30 بازیگر و هنرمندان حرکات فرم،گروه ارکستر نیز همکاری دارد. پیمان خازنی آهنگساز این اثر نمایشی- موسیقایی است و سیامک احصایی نیز طراحی صحنه این اثر را عهدهدار است. همچنین نادر رجبپور سرپرستی گروه فرم این نمایش است.
نمایش_موسیقی "سنگ و سبو" با هدف تولید و اجرای آثار فاخر اجرا میشود و موضوعی عاشورایی دارد و به اتفاقاتی که برای حضرت رقیه (س) افتاده میپردازد. این نمایش به مدت 10 شب در تالار وحدت اجرا میشود.
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