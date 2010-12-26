فرهنگیان البرز مشکلات خود را با وزیر آموزش و پرورش مطرح می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نشست وزیر آموزش و پرورش با ایثارگران، مدیران، معاونین، مربیان و مشاوران مدارس استان البرز در ادامه سفر سوم رئیس جمهور به کرج صورت می گیرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نمایندگان مدیران مدارس ابتدا به تبیین دیدگاههای خود پرداخته و سپس حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با ارائه نقطه نظرات خود با فرهنگیان به گفتگو خواهد پرداخت.

این مسئول بیان داشت: فرهنگیان در این دیدار می توانند از نزدیک مطالبات و دغدغه های خود را با رئیس جمهوری مطرح کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: نیازهای آموزش و پرورش البرز برای اطلاع دولت در جلسات کاری مختلف در روزهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و نیز قرار است 11 طرح آموزشی با حضور وزیر اموزش و پرورش در البرز به بهره برداری برسد.

گفتنی است این دیدار روز سه شنبه ساعت 12 و 30 دقیقه در سالن اجتماعات امام علی (ع) واقع در عظیمیه، جنب هنرستان فارابی صورت می گیرد.

