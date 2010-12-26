  1. استانها
  2. البرز
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

روز سه شنبه؛

فرهنگیان البرز مشکلات خود را با وزیر آموزش و پرورش مطرح می کنند

فرهنگیان البرز مشکلات خود را با وزیر آموزش و پرورش مطرح می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش مشکلات فرهنگیان البرز را در سالن اجتماعات امام علی (ع) عظیمیه بررسی می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نشست وزیر آموزش و پرورش با ایثارگران، مدیران، معاونین، مربیان و مشاوران مدارس استان البرز در ادامه سفر سوم رئیس جمهور به کرج صورت می گیرد.
 
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نمایندگان مدیران مدارس ابتدا به تبیین دیدگاههای خود پرداخته و سپس حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با ارائه نقطه نظرات خود با فرهنگیان به گفتگو خواهد پرداخت.
 
این مسئول بیان داشت: فرهنگیان در این دیدار می توانند از نزدیک مطالبات و دغدغه های خود را با رئیس جمهوری مطرح کنند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: نیازهای آموزش و پرورش البرز برای اطلاع دولت در جلسات کاری مختلف در روزهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و نیز قرار است 11 طرح آموزشی با حضور وزیر اموزش و پرورش در البرز به بهره برداری برسد.
 
گفتنی است این دیدار روز سه شنبه ساعت 12 و 30 دقیقه در سالن اجتماعات  امام علی (ع) واقع در عظیمیه، جنب هنرستان فارابی صورت می گیرد.
 
کد مطلب 1217749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها