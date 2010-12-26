اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری بارانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رحیم سجادی پیش از یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرحهای آب و خاک شهرستان رزن افزود: این اعتبار بزودی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ و بر اساس اولویت بین استان های کشور توزیع می شود.

سجادی با بیان اینکه همدان در اجرای آبیاری بارانی از استان‌های پیشگام است، اظهار داشت: میانگین اجرای آبیاری بارانی در زمین های کشاورزی کشور 11 درصد است که حدود 900 هزار هکتار از اراضی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این میزان در استان همدان 35 درصد را شامل می شود، گفت: شهرستان رزن در استان همدان، رتبه نخست کشور را در آبیاری بارانی داراست.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تحریمهای صورت گرفته علیه کشور گفت: با این وجود در چند‌ سال اخیر به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم به طوری که 90 درصد از تجهیزات و لوازم آبیاری بارانی باکیفیت مطلوب در کشور و توسط بخش خصوصی تولید می‌شود.

سجادی با تقدیر از مسئولان استان همدان در ارائه عملکرد مطلوب در حوزه کشاورزی به ویژه اجرای آبیاری تحت فشار اظهار داشت: بیش از 70 درصد از اراضی شهرستان رزن زیر پوشش آبیاری بارانی قرار دارد که در این زمینه به عنوان شهرستان نمونه کشوری مطرح شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز گفت: تا اواخر سال گذشته از مجموع 80 هزار هکتار آبیاری بارانی در استان همدان 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان رزن زیر پوشش آبیاری بارانی قرار گرفته که این شهرستان از این نظر در استان همدان پیشگام است.