تعرفه جدید فروش گاز در خراسان جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری یکشنبه در نشست خبری که در این شرکت برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس تقسیمات مناطق آب وهوائی و اعلان پژوهشکده هواشناسی کل کشور خراسان جنوبی دارای اقلیم سه و چهار آب و هوایی است، اظهارداشت: بر اساس طبقه بندی تعرفه های گاز خانگی 70 درصد مشترکان گاز طبیعی این استان در پلکان دوم تا چهارم قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه تاکتون بهای گاز بر اساس استانی محاسبه شده است، افزود: بر اساس تقسیمات کشوری، از این پس نرخ بهای گاز شهرستانی محاسبه می شود.

افتخاری با بیان اینکه بر این اساس، سال به دو بخش پنج ماهه و هفت ماهه و مشترکان از نظر دامنه مصرف به صورت پلکانی به 12 دامنه تقسیم می شوند، عنوان کرد: گاز بهای مشترکان خانگی بصورت پلکانی محاسبه و بر اساس آن صورتحساب صادر می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اقلیمهای تعیین شده دامنه مصرف قیمت یک متر مکعب گاز هر دامنه مشخص شده است، اظهار داشت: در بخش خانگی حداقل گاز بها به ازای هر متر مکعب 300 ریال و حداکثر آن سه هزار و 500 ریال تعیین شده، که با توجه به دامنه مصرف مشترکین و اقلیم های آب و هوایی این قیمتها متغیر است.

افتخاری با اشاره به اینکه محاسبه قیمت گاز خانگی با توجه به دامنه مصرف مشترکان متفاوت است، خاطر نشان کرد: متوسط قیمت گاز خانگی 700 ریال است.



وی در خصوص تعرفه گازبهای سایر بخش ها، تصریح کرد: تعرفه گاز بهاء بجز در بخش خانگی در سایر بخشها ثابت بوده به نحوی که میزان گاز بهای بخش های دولتی هزار ریال، نیروگاهی 800 ریال، گاز سی.ان.جی به ازای هر متر مکعب سه هزار ریال تعیین شده است.



افتخاری ادامه داد: بهای گاز صنایع عمده و غیر عمده 700 ریال، کسب و خدمات هزار ریال، بخش کشاورزی و دامپروری 600 ریال و سایر بخش ها( فرهنگی، آموزشی، مساجد و...) 600 ریال محاسبه خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه مشترکان خانگی با اعمال مدیریت مصرف براساس تعرفه جدید مشخص شده می توانند حداکثر صرفه جویی را اعمال کرده و هزینه های سبد انرژی خانوار را کاهش دهند، اظهار داشت: چنانچه مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح استان، صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی را سرلوحه قرار دهند به عنوان مشترکان کم مصرف معرفی و مورد تجلیل شرکت گاز قرار می گیرند.



مدیر عامل شرکت گار خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه دامنه های پرمصرف شاهد بیشترین افزایش قیمت خواهند بود، یادآور شد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ایجاد عدالت هر چه بیشتر در جامعه منجر خواهد شد.