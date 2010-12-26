مبارک و نتانیاهو 16 دی با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "یدیعوت آحارونت" چاپ رژیم صهیونیستی، حسنی مبارک و بنیامین نتانیاهو ششم ژانویه 2011 (16 دی) در شرم الشیخ با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

نجات روند سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی موضوع محوری این دیدار خواهد بود. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده بود به دلیل از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری از اواخر سپتامبر تاکنون به حال تعلیق درآمده است.