۵ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

مبارک و نتانیاهو 16 دی با یکدیگر دیدار می کنند

منابع رژیم صهیونیستی از دیدار نخست وزیر این رژیم با رئیس جمهور مصر در تاریخ 16 دی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "یدیعوت آحارونت" چاپ رژیم صهیونیستی، حسنی مبارک و بنیامین نتانیاهو ششم ژانویه 2011 (16 دی) در شرم الشیخ با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

نجات روند سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی موضوع محوری این دیدار خواهد بود. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده بود به دلیل از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری از اواخر سپتامبر تاکنون به حال تعلیق درآمده است.

