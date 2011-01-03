تغییر کاربری زمینهای اطراف مدرسه خان شیراز به واحدهای تجاری!

مهدی پارسایی، دانش آموخته معماری در شیراز به خبرنگار مهر گفت: مرحوم سید هادی میرمیران، معمار برجسته ایرانی تقریبا ده سال پیش طرح تفصیلی مجموعه فرهنگی مدرسه خان را ارائه کرد. به این ترتیب می بایست زمینهای اطراف مدرسه خان خریداری می شد تا چهارباغ صفوی این مدرسه احیا شود.

وی ادامه داد: شرکت مسکن و شهرسازی با شراکت یک سرمایه گذار زمینهای اطراف مدرسه را خرید. در وهله اول به نظر می رسید این زمین توسط این شرکت با هدف احیای چهارباغ خریداری شده اما از یکسال پیش اعلام کردند زمینهای این محدوده به مجموعه های تجاری تبدیل می شود.

این دوستدار میراث فرهنگی افزود: زمینهای اطراف مدرسه با بودجه های میلیاردی از مردم خریداری شد و اکنون به پارکینگ تبدیل شده است.

به گفته این کارشناس پژوهش، در اعتراض به این موضوع جمعی از اساتید و دوستداران میراث فرهنگی نامه ای برای ریاست جمهوری نوشته اند. همچنین مجوز سه هزار و 700 متر واحد تجاری این محدوده به این دلیل صادر شد که این مدرسه در نزدیکی بازار وکیل قرار دارد بنابراین واحدهای تجاری این محدوده نیز بسیار گران می شود و سود خوبی را نصیب سرمایه گذاران آن می کند.

مدرسه خان شیراز یکی از بزرگترین و معروفترین مدارس شیراز و یکی از بناهای مربوط به دوره صفوی است که به دستور شاه عباس و توسط الله وردی خان حاکم فارس ساخته شد و بعدها توسط پسرش امام قلی خان ساخت آن ادامه یافت و در سال 1024 هجری قمری به پایان رسید.