  1. استانها
  2. همدان
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

پژوهش باید از دوره ابتدایی در دانش آموزان نهادینه شود

پژوهش باید از دوره ابتدایی در دانش آموزان نهادینه شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: تحقیق و پژوهش باید از دوره ابتدایی در بین دانش آموزان نهادینه شود تا انسانهای جستجوگر و پژوهنده تربیت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن کی پور در بازدید از نمایشگاه پژوهش استان همدان با بیان اینکه بودجه های پژوهشی باید تنها برای امر تحقیق استفاده شود، افزود: برخی از مدیران این اعتبارات را در سایر بخشها هزینه می کنند که این دیدگاه توسط آنان باید تغییر کند.

کی پور با تاکید براینکه رویکرد جامعه در عصر کنونی باید پژوهش محور باشد و با تبدیل علم به ثروت ایده به پدیده در جهت اقتدار ملی در سطح جهان حرکت کند، گفت: اگر تولیدات علمی محققان در بخش های مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، پژوهشگران با رغبت و دلگرمی بیشتری پژوهش وتحقیق می کنند.

وی با بیان اینکه محققان و پژوهشگران زبده ای در کشور وجود دارند که باید از اندیشه های آن ها بهترین استفاده را کرد، اظهار داشت: متاسفانه با وجود تلاش ها و بهره هوشی بالای جوانان در امر پژوهش، هنوز فرهنگ تحقیق در جامعه نهادینه نشده است.

کی پور افزود: تحقیق و پژوهش باید کاربردی باشد تا استفاده اهل علم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان آسیب شناسی اقدامات انجام شده برای توسعه ی تحقیق و پژوهش در سالهای اخیر را ضروری دانست.

یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان همدان تا پایان این هفته در پارک علم و فناوری همدان برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1217763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها