پژوهش باید از دوره ابتدایی در دانش آموزان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن کی پور در بازدید از نمایشگاه پژوهش استان همدان با بیان اینکه بودجه های پژوهشی باید تنها برای امر تحقیق استفاده شود، افزود: برخی از مدیران این اعتبارات را در سایر بخشها هزینه می کنند که این دیدگاه توسط آنان باید تغییر کند.

کی پور با تاکید براینکه رویکرد جامعه در عصر کنونی باید پژوهش محور باشد و با تبدیل علم به ثروت ایده به پدیده در جهت اقتدار ملی در سطح جهان حرکت کند، گفت: اگر تولیدات علمی محققان در بخش های مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، پژوهشگران با رغبت و دلگرمی بیشتری پژوهش وتحقیق می کنند.

وی با بیان اینکه محققان و پژوهشگران زبده ای در کشور وجود دارند که باید از اندیشه های آن ها بهترین استفاده را کرد، اظهار داشت: متاسفانه با وجود تلاش ها و بهره هوشی بالای جوانان در امر پژوهش، هنوز فرهنگ تحقیق در جامعه نهادینه نشده است.

کی پور افزود: تحقیق و پژوهش باید کاربردی باشد تا استفاده اهل علم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان آسیب شناسی اقدامات انجام شده برای توسعه ی تحقیق و پژوهش در سالهای اخیر را ضروری دانست.

یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان همدان تا پایان این هفته در پارک علم و فناوری همدان برای بازدید علاقمندان دایر است.