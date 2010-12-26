به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام فراخوان این جشنواره تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای داخل و خارج از کشور میتوانند در این رقابت شرکت کنند. شرکت کنندگان داخل کشور میتوانند دانشجوی یکی از دانشگاههای کشور اعم از دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و یا غیر انتفاعی باشند.
دانشجویان برای انتخاب مضامین خود کاملا آزادند و شرکت داستاننویسانی که بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها سپری نشده باشد بلامانع است.
بنا به این فراخوان هر فرد می تواند حداکثر سه اثر خود در گونههای داستان بلند، داستان کوتاه و داستان کوتاه کوتاه به همراه مشخصات ( نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، محل تحصیل، تاریخ تولد، نشانی پست الکترونیک، تلفن ثابت و همراه) به نشانی scomp2@gmail.com ارسال کند.
مراسم نهایی سومین مسابقه داستان کوتاه دانشجویی در بهار سال 1390 برگزار خواهد شد.
نظر شما