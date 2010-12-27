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۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۰

موسوی در گفتگو با مهر:

بدون مربی هم به المپیک می روم/پول نیست فدراسیون دوومیدانی را تعطیل کنید!

بدون مربی هم به المپیک می روم/پول نیست فدراسیون دوومیدانی را تعطیل کنید!

دارنده مدال نقره پرتاب چکش بازی‌های آسیایی گوانگجو با بیان اینکه تمریناتش را بدون حضور مربی آغاز کرده است، گفت: حتی بدون مربی هم سهمیه المپیک لندن را کسب خواهم کرد.

کاوه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از بازگشت از گوانگجو دو هفته‌ای استراحت کردم و هم اکنون فصل جدید تمرینات زمستانی‌ام را در شهر ارومیه آغاز کرده‌ام. مربی من "والری والنتوک" بعد از این رقابت‌ها راهی کشورش شده و در حال حاضر بدون مربی تمرین می‌کنم.

وی در همین خصوص افزود: فدراسیون در ترخیص مربیان خارجی بعد از گوانگجو اعلام کرده که پول استخدام این مربیان را نداریم به همین دلیل یک هفته‌ای است با برنامه خودم تمرین می‌کنم و تا پایان سال هم جز تمرین کاری ندارم.

دارنده مدال نقره شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی گوانگجو تصریح کرد: از فدراسیون درخواست استخدام یک مربی کرده‌ام و منتظرم تا در این خصوص بررسی و تصمیم گیری کرده و جواب دهند. البته تصمیم دارم همراه با احسان حدادی برای گذراندن فصل تمرینات به کمپ آفریقا بروم. می‌توانم از این فرصت استفاده کرده و یک مربی خوب پیدا کنم.

وی با بیان اینکه در صورت لغو سفر به آفریقا ابتدای فصل بهار به روسیه می‌رود، گفت: من خودم را برای کسب سهمیه المپیک لندن آماده می‌کنم. برای رسیدن به این سهمیه باید به رکورد 74 متر و 50 سانتیمتر برسم. دستیابی به این موفقیت نیاز به منابع مالی دارد که ما از این حیث دچار مشکل هستیم. متاسفانه فدراسیون دوومیدانی چندسالی است با بحران مالی روبه‌رو است که این مسئله روی عملکرد ورزشکاران تاثیر منفی گذاشته است. اعتقاد دارم اگر پول نباشد بهتر است فدراسیون را تعطیل کنند!

موسوی با تاکید بر اینکه بدون مربی هم می‌تواند سهمیه المپیک بگیرد، گفت: در این موقعیت که همه برای کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کنند، تغییر رئیس فدراسیون به نفع دوومیدانی نیست. رفتن آقای کریمی، کار اشتباهی است و مطمئنا دوومیدانی شرایط بدتری پیدا می‌کند. معتقدم اگر بودجه بیشتر شود بسیاری از مشکلات دوومیدانی حل خواهد شد.

کد مطلب 1217765

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