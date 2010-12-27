امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی در موفقیت یا حتی ناکامی یک تیم تاثیرگذار هستند، اظهارداشت: نمی‌توان منکر شد که یکی از تاثیرگذارترین عوامل کسی است که به عنوان مربی در کنار تیم و بازیکنان قرار دارد و با فکر و تصمیماتش جریان بازی را هدایت می‎کند.

وی تصریح کرد: سرمربی پیکان (پیمان اکبری) اگرچه تا همین سال گذشته بازی می‎کرد اما در رقابت‎های باشگاه‎های جهان خیلی خوب تیم و بازیکنان را هدایت کرد. نتیجه‌ای که با هدایت او به دست آمد حقانیت دیگر مربیان ایرانی را ثابت کرد. من مطمئنم پیکان با این مربی به نتایج و جایگاه‎های بزرگتر هم می‎رسد.

پاسور تیم والیبال پیکان همدلی و انسجام موجود میان بازیکنان و مربیان این تیم را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نتیجه‌گیری تیمش عنوان کرد و یادآور شد: چنین دوستی و رفاقتی حداقل برای من رویایی بود اما واقعیتی بود که تاثیر خود را هم در نتیجه گیری نهایی گذاشت. همه بازیکنان در این مسابقات مدال می‎خواستند و برای کسب آن متحد با هم کار کردند.

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدال برنز را کمترین حق پیکان از حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان عنوان کرد و گفت: با توجه به ترکیبی که در اختیار داشتیم نتیجه‌‌ای خوب کسب شد. اگر چه پیکان قابلیت‌های حضور در فینال را هم داشت البته اگر در مرحله مقدماتی با "اسکرا" لهستان همگروه نبودیم.

کاپیتان تیم والیبال پیکان با اشاره به تیم "ترنتینو" ایتالیا گفت: البته باید حالا حالاها کار کنیم تا به حد و اندازه‎های این تیم برسیم که از تیم ملی برزیل هم قوی‌تر است. اما اطمینان دارم اگر کمی از این حدی که داشتیم، بالاتر بودیم فینالیست می‎شدیم.

* امیر حسینی تا چه زمان به بازیگری خود در والیبال ادامه می‎دهد؟

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر گفت: تا زمانیکه از بازی خود لذت ببرم بازی خواهم کرد. اما روزی که فکر کنم به بازی خودم علاقه‎ای ندارم خداحافظی می‎کنم حتی اگر همین فردا باشد. اما فعلا که بازی خودم را دوست دارم به قهرمانی دوباره در ایران و آسیا، حضور دوباره در مسابقات باشگاه‎های جهانی و کسب مدال بهتر از برنز در این رقابت‌ها فکر می‎کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان اواخر هفته گذشته با شکست نماینده آرژانتین به مدال برنز ششمین دوره مسابقات باشگاه‎های جهان دست یافت. این رقابت‎ها در سالن الغرافه دوحه قطر برگزار شد.