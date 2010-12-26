به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که یخچالهای آینده عملکردی بیش از یک دستگاه خنک کننده ساده را به عهده خواهند گرفت به طوریکه گروهی از محققان دانشگاه لانکاشایر مرکزی و سوپرمارکت آنلاین "اوکادو" در انگلیس درحال کار بر روی توسعه یک مدل از این یخچالهای هوشمند آینده هستند.

این یخچال می تواند به طور خودکار مواد غذایی مانده و فاسد را دور بریزد و خود را تمیز کند، مواد غذایی موجود را برپایه تاریخ مصرف جلوی دست قرار دهد تا به این ترتیب کاربر بفهمد که چه غذاهایی می تواند تهیه کند. همچنین پس از تمام شدن مواد خوراکی، آنها را به صورت آنلاین به سوپرمارکت سفارش می دهد.

از دیگر وظایف این یخچال این است که غذاها را برپایه اینکه از چه کشوری هستند و برای چه فصل و آب و هوایی مناسبند در طبقات خود بچیند.

با استفاده از این یخچال انگلیس می تواند در هر سال 36 میلیون ساعت در زمان صرفه جویی کند.

این یخچال هوشمند از قفسه های "فناوری نانو مفصل دار" استفاده خواهد کرد. این قفسه ها در ظاهر کاملا صاف و صیقلی به نظر می رسند اما مجهز به میلیونها میکرو- کاشی کنترل شده هستند که فشار محصولات و مواد غذایی را سنجیده و آنها را برپایه تاریخ انقضاء و اینکه کدامیک باید زودتر مصرف شوند به جلوی بخچال و در معرض دید حرکت می دهند.

این یخچال همچنین می تواند گازهایی را که از تجزیه غذاهای فاسد ساطع می شوند ارزیابی کرده و این غذاها را به قسمت ویژه ای برای زباله ها هل داده و خود را تمیز کند. درهای این یخچال نیز از یک فناوری اسکن مافوق صوت برخوردار است.

براساس گزارش دیلی میل، این یخچال همچنین برپایه یک پایگاه اطلاعاتی کتاب آشپزی می تواند همه مواد لازم برای تهیه غذاهای مختلف را به صورت طبقه بندی شده در کنار هم قرار دهد.

برای مثال مواد لازم برای تهیه غذاهای هندی و یا غذاهای ایتالیایی به صورت مجزا چیده می شوند.