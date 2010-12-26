این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب شامل داستان‌های رستم و سهراب، بیژن و منیژه، سیاووش و رستم و اسفندیار است که برای گروه سنی "ج "و "د" تالیف شده است.

وی اظهارکرد: در این کتاب‌ داستان حماسی نبرد حق و باطل، نبرد پهلوان اسطوره‌ای رستم با "دیو سفید" و دشمنان ایران زمین، به همراه پیروزی ایرانیان بر اهریمنان به زبانی ساده و روان بیان شده است.

منصوری ادامه داد: جلد اول این کتاب حدود یک و سال چند ماه گذشته چاپ و با استقبال بسیاری روبرو شد و هم‌اکنون جلد دوم آن در راه است.

وی انگیزه‌اش را درباره تالیف داستان‌هایی از شاهنامه اینچنین توضیح داد: وجود ویژگی‌های گرانقدر شاهنامه که متاسفانه هنوز کودکان ایرانی با این اثر آشنایی ندارند سبب شد برای تالیف این کتاب تصمیم بگیرم.

این نویسنده با اشاره به اینکه جلد دوم داستان‌هایی از شاهنامه را انتشارات مهرداد به زیر چاپ می‌برد، اضافه کرد: هنوز تصمیمی برای ادامه این داستان ندارم اما برنامه‌هایی در این زمینه دارم که در آینده‌ای نزدیک آن را اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در تمام دوره‌ها تلاش‌هایی در راه بازآفرینی و بازنویسی شاهنامه فردوسی صورت گرفته ولی به نظر کافی نبوده است.

منصوری تاکید کرد: شخصیت‌پردازی‌های شاهنامه می‌تواند برای کودکان موثر و جالب باشد و نباید اجازه داد که آنها از این شخصیت‌ها تصویرسازی سیاه و سفیدی داشته باشند، بلکه باید آنها را توجیه کرد که داستان‌های شاهنامه را خوب بخوانند و در مورد شخصیت‌ها چند بعدی فکر کنند.