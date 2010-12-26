به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان تاکید کرد: ما همواره از دیدار و ملاقات با برادران ایرانی مسرور و خوشحال می شویم و دیدارها و ملاقات‌های خوبی نیز در سفر اخیرم به تهران با مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران داشتم.

امیر قطر خاطر نشان کرد: در مورد حمایت ایران از برگزاری جام جهانی در قطر نیز مذاکرات خوبی در تهران با آقای دکتر احمدی نژاد صورت گرفت و ما از کمک و حمایت‌ها و تشریک مساعی و مشارکت دولت و مردم ایران به ویژه شرکت‌های ایرانی برای برگزاری موفقیت آمیز این تحول مهم ورزشی استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: توسعه همه جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران در راستای مصالح و منافع دو کشور و همه کشورهای منطقه است و توسعه و تعمیق روابط در عرصه‌های اقتصادی و ورزشی می تواند تقویت و تثبیت کننده روابط سیاسی بین کشورها باشد و از این رو لازم است تا حضور و هماهنگی و همکاری بین دو کشور به ویژه بین بخش‌های خصوصی و نیز فدراسیون‌های ورزشی دو کشور افزایش یابد.

امیر قطر با ابراز خرسندی از نامزدی رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان در انتخابات AFC گفت: از اینکه شما به این قضیه مهم ورود کرده‌اید بسیار خوشحال و خرسندم و قطعا اینجانب تلاش می کنم تا حمایت‌های لازم از شما در این انتخابات صورت گیرد.

شیخ حمد آل ثانی گفت: همچنین ما از حضور شرکت‌های ایرانی در زمینه تدارکات قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲ استقبال کرده و تلاش می کنیم حمایت‌های لازم از شرکت های ایرانی صورت پذیرد تا با کمک شما برای برگزاری مطلوب جام جهانی ۲۰۲۲ از هر نظر آماده شویم چرا که میزبانی موفق ما به اعتبار ورزش و فوتبال آسیا می انجامد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان در ابتدای این دیدار که در فضایی بسیار صمیمی و دوستانه در کاخ "وجبه" شهر دوحه انجام شد ضمن ابلاغ سلام‌ها و درودهای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان به امیر قطر کسب میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 توسط قطر را به امیر و دولت و مردم قطر تبریک و تهنیت گفت و خاطر نشان کرد: این تنها یک تحول و حادثه صرف ورزشی نیست بلکه امروزه کسب موفقیت درعرصه ورزش نشانگر توفیق و کارآمدی کشورها و دولت‌هاست و کسب میزبانی جام جهانی نیز ناشی از رویکرد و نگاه صحیح شما به صلح و دوستی در منطقه و ابزاری در جهت تحقق این صلح و ثبات و امنیت در منطقه است و در ایران نیز با اهتمام ویژه و خاص ریاست محترم جمهور و اختصاص بودجه کافی و سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب شاهد دستاوردها و موفقیت‌های زیاد و ارزشمندی در عرصه ورزش همانند کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات گوانگجو و کسب رتبه چهارم بود که افتخاری برای ایران و همه کشورهای منطقه است.

سعیدلو افزود: خوشبختانه و همانطور که از فضای ملاقات‌ها و مذاکرات سران دو کشورهم مشهود است روابط بسیار خوب و صمیمی بین تهران و دوحه در همه ابعاد وجود دارد و امیدواریم شاهد توسعه و گسترش همکاری‌ها و روابط در عرصه‌های مختلف ورزشی هم باشیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امروزعزم و اراده و اهتمام جدی از سوی دوستان قطری با توجه و اهتمام جنابعالی برای توسعه روابط در ابعاد دوجانبه و نیز درسطح منطقه شاهد هستیم و قطر نقش خوبی در عرصه منطقه‌ای در جهت حمایت و دفاع از مسائل جهان اسلام و صلح و ثبات در منطقه ایفا می کند که شایسته تقدیر است.

معاون رئیس جمهوربا اشاره به ابتکار قطر دربرگزاری قریب الوقوع همایش بین المللی حمایت از قدس درقطر آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت و مشارکت فعال در این همایش در راستای مواضع اصولی خود در حمایت و دفاع از قضیه فلسطین اعلام کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان همچنین آمادگی کشورمان را برای حمایت و مشارکت جهت برگزاری هرچه بهتر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا اعلام کرد و خواستار توسعه و گسترش همکاری های دوجانبه و همچنین همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های ورزش بین المللی به ویژه در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.